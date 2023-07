La France gangrenée par la racaille

«Faut que ça saigne», chantait Boris Vian.

Eh bien en France, faut que ça pète.

Régulièrement.

Quand ce ne sont pas des étudiants qui virent des autos à l’envers et lancent des pavés à des CRS, ce sont des Gilets jaunes qui foutent le feu à des kiosques à journaux, des communistes qui construisent des barricades, des travailleurs qui foutent le bordel pour manifester contre la loi sur la retraite, des agriculteurs qui bloquent les Champs-Élysées avec leurs vaches ou des cheminots grassement payés qui paralysent le pays parce qu’ils viennent de lire Germinal de Zola.

Comme le disait De Gaulle, en France, on est capable de faire des révolutions mais pas des réformes.

Dès que le gouvernement décide quoi que ce soit, allez hop, on monte à Versailles et coupe une tête.

Aux armes, citoyens!

FLICAILLE, RACAILLE

Cette fois, le pays a explosé parce qu’un flic qui se prenait pour Bébel a tiré sur un délinquant qui refusait d’obtempérer.

Enfin, ça, c’est la raison officielle.

La vraie raison, celle que tout le monde connaît, c’est que la racaille — qui est de plus en plus nombreuse au pays de Charles Trenet («Douce France, cher pays de mon enfance, bercée de tendre insouciance») — n’attend qu’un faux pas des autorités pour faire régner la terreur.

Les flics flicaillent et la racaille racaille.

Que voulez-vous, quand vous acceptez plus d’immigrants que vous n’êtes capables d’en intégrer, quand vous les parquez dans des ghettos, quand vous soufflez sur les braises ardentes du communautarisme, quand vous acceptez que des quartiers complets se transforment en zones de non-droit, quand des artistes et des intellectuels auréolés de gloire et bourrés de pognon passent leurs journées à vanter les bienfaits de la violence révolutionnaire, eh bien, vous vous retrouvez avec ça.

Le bordel continuel.

Comme l’écrivait Stéphane Venne, «Et c’est pas fini, ce n’est qu’un début, la vraie extase on l’a pas encore vue...»

Attendez les Olympiques l’été prochain.

Paris va devenir une cité foutoir. Et un État policier.

Car les émeutes, c’est comme les saucisses Hygrade.

Plus il y a de casse, plus il y a de flics. Plus il y a de flics, plus il y a de casse.

Paris est une fête, disait Hemingway.

Tu parles, Charles.

LE FEU AUX POUDRES

Et ne me dites pas que tout ça est à cause du méchant État français qui laisse les immigrants et les jeunes croupir dans la pauvreté.

En 2005, pour l’émission Les Francs-Tireurs (une émission diffusée à l’époque où Télé-Québec n’était pas encore Télé-Woke), je suis allé faire un reportage à La Courneuve, une banlieue défavorisée de Paris.

L’État venait tout juste d’inaugurer un complexe sportif et culturel construit à coup de millions.

Quand on est arrivé, il ne restait que des ruines fumantes.

La veille, la racaille y avait foutu le feu avant même que le centre n’ouvre ses portes. Au grand dam de la population locale que cette racaille disait défendre.

Les flics sont débarqués, la racaille s’est mise à racailler et les flics à flicailler.

C’est la java bleue.

La java la plus belle, celle qui vous ensorcelle.