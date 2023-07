Le dîner de cons: «toute une école» de théâtre pour René Simard

Pour sa première expérience au théâtre, René Simard estime avoir reçu «un cadeau dans une carrière» quand il a décroché un rôle dans l’adaptation québécoise de la célèbre comédie Le dîner de cons.

«C’est du bonbon, surtout de se retrouver avec cette gang-là», lance l’artiste à tout faire, qui amorce présentement son deuxième été sous les traits du personnage de Juste Leblanc.

«[Le metteur en scène] André Robitalle m’avait déjà offert une première pièce de théâtre, mais j’étais moins confortable et j’avais décliné l’offre. Je me suis dit qu’il ne me rappellerait plus jamais. Ben non, et tant mieux, parce que c’est vraiment quelque chose que je voulais vivre.»

Même s’il a passé le cap de la soixantaine, René Simard continue donc d’ajouter des cordes à son arc.

«C’est toute une école», dit-il, en vantant la «rigueur» de ses coéquipiers, Normand D’Amour, Laurent Paquin, Pascale Montreuil, Gabrielle Fontaine et Bernard Fortin.

«T’es mesquin...»

Même si on en connait les répliques par cœur, c’est quasi impossible de ne pas rire en revoyant Le dîner de cons. Imaginez ce que ça doit être de tenter de garder son sérieux pour un néophyte des planches comme René Simard.

Apparemment, ce n’est pas toujours humainement possible de refouler un fou rire.

«Ça m’arrive de décrocher à cause de cet énergumène. T’es vraiment mesquin», lance René Simard en pointant amicalement du doigt Laurent Paquin, qui prenait aussi part à l’entrevue avec Le Journal.

Dans son rôle du con François Pignon, l’humoriste dispose d’un terrain de jeu idéal pour tester les limites de ses collègues et il ne s’en prive pas.

«À un moment donné, mon personnage fait un gag et il se trouve drôle. Il rit. Les autres, pas du tout. Alors je leur explique mon gag parce que je pense qu’ils n’ont pas compris, et je ris. D’un soir à l’autre, je ne ris pas exactement de la même façon. C’est donc arrivé des fois où j’ai vu René tout rouge à essayer ne pas rire.»