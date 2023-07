Lebel-sur-Quévillon: la dure trajectoire des patients du centre de santé

Les patients du Centre de santé de Lebel-sur-Quévillon qui ont dû quitter leur chambre dans l’urgence il y a un mois pour ensuite se faire transférer d’établissement en établissement en raison des feux de forêt se préparent à finalement revenir près des leurs.

« Les patients ont hâte de retourner à Lebel-sur-Quévillon. Pour certains, ça a été plus difficile, alors que d’autres ont vu ça comme des vacances leur permettant de voir des proches qui n’avaient pas vu depuis longtemps », explique Mélissa Boivin, chef des programmes au Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ), précisant qu’ils ont dû être hébergés à des centaines de kilomètres de chez eux.

Les 11 patients du Centre de santé de Lebel-sur-Quévillon et les 7 résidents de la ressource intermédiaire rattachée à la résidence pour personnes âgées les Étoiles filantes ont quitté en trombe leur chambre il y a maintenant un mois et n’ont toujours pas pu y retourner.

« Le 2 juin en après-midi, on a vu le ciel s’alourdir. Ça a progressé super rapidement : ma chef de service m’a appelée la première fois à 15h00. À 16h00 elle m’a dit de me préparer et une heure plus tard on était en train d’évacuer », se rappelle Roxanne Paradis, infirmière au soutien à domicile.

Photo fournie par le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James

Ce jour-là, 11 patients ont été évacués vers le centre de santé de Chibougamau, situé à 300km de Lebel-sur-Quévillon. Sept d’entre eux ont pu être transportés d’urgence en avion, tandis que les autres ont dû faire le trajet en transport adapté en raison de leur condition médicale.

« J’ai été impressionnée de l’opération. On est préparé pour évacuer un hôpital ou une bâtisse, mais pas une ville au complet. C’est une tout autre histoire », mentionne Mme Paradis.

Photo fournie par le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James

Plusieurs transferts

Seulement quelques jours plus tard, Chibougamau décrétait à son tour l’évacuation de toute sa population. Les patients de Lebel-sur-Quévillon qui y séjournaient ont donc dû être encore une fois évacués.

Certains sont depuis retournés à Chibougamau, alors que d’autres ont été transférés à Matagami, qui se trouve à une centaine de kilomètres de Lebel-sur-Quévillon.

« Il y a eu beaucoup de transferts dans le dernier mois, ça n’a pas été facile pour les patients et leurs familles », mentionne Mme Boivin, précisant que de l’aide psychosociale leur a notamment été offerte.

Les 18 patients pris en charge par le CRSSSBJ reviendront progressivement chez eux à Lebel-sur-Quévillon d’ici jeudi.