Leonardo DiCaprio dirige une campagne de 200 M$ pour sauver la forêt amazonienne

Leonardo DiCaprio et Jeff Bezos sont à la tête d'un nouvel investissement de 200 millions de dollars (183 millions d'euros) pour sauver la forêt amazonienne du Brésil.

• À lire aussi: Brad Pitt : ambitieux, séducteur, dépressif et ex-alcoolique, selon son biographe

• À lire aussi: Cannes: 29 000$ pour une soirée avec Leonardo DiCaprio

Dans le cadre du Protecting Our Planet (POP) Challenge, le gouvernement brésilien s'associera à l'organisation à but non lucratif Re:wild de Leonardo DiCaprio et à Nature Solutions du Bezos Earth Fund, fonds lancé par le fondateur d’Amazon. Ce programme permettra d'investir 200 millions de dollars dans l'expansion et la gestion des zones protégées et des territoires indigènes du Brésil au cours des quatre prochaines années.

Après avoir fait cette annonce, la star de The Revenant a déclaré : « Nous sommes inspirés par les objectifs ambitieux du Brésil en matière de protection de l'Amazonie, l'un des endroits les plus importants pour la faune et la flore de la planète, et nous sommes ravis de pouvoir soutenir ces efforts par l'intermédiaire du Protecting Our Planet Challenge.

Cristián Samper, directeur général et chef de Nature Solutions du Bezos Earth Fund, a ajouté : « L'Amazonie est essentielle pour l'avenir de la biodiversité mondiale et du climat, et nous saluons l'engagement du président Lula et du gouvernement brésilien à la protéger. Le POP Challenge vise à garantir une déforestation nulle en Amazonie, à sauvegarder 58 millions d'hectares de terres publiques non désignées en Amazonie, à renforcer la gestion des zones protégées existantes et à protéger les populations indigènes. »