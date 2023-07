Les dangers de la vie en résidence pour aînés

À la demande de mon mari, j’ai accepté qu’on s’installe dans une résidence pour aînés autonomes. Il me vantait la beauté du lieu, le fait qu’on n’aurait plus de soucis domestiques, donc plus de loisirs, et la proximité des ami(e)s pour occuper ce temps.

Ce dont il ne m’avait jamais parlé par contre, c’est le nombre de veuves prédatrices qui vivent en ces lieux et qui ne se gênent pas pour « cruiser » les hommes déjà en couple. Avec pour résultat que je ne me suis jamais autant engueulée avec mon mari. Moi qui n’ai jamais été jalouse, je ne me reconnais plus. Comment calmer ce feu en moi puisque mon mari ne veut rien entendre de déménager ?

Anonyme en colère

Vous avez le gros lot entre vos mains, alors soyez-en fière et moquez-vous des quêteuses. N’est-ce pas ridicule de vous ruiner la vie au lieu de vous activer à ranimer votre confiance en vous-même ?