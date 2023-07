«Je dois améliorer ma vitesse et ma force»: Owen Beck veut jouer pour le Canadien dès cette année, à 19 ans

Des 37 joueurs présents au camp de perfectionnement cette semaine à Brossard, un seul a l’expérience de la LNH: Owen Beck, rappelé d’urgence pour une rencontre la saison dernière.

• À lire aussi: Un nouvel espoir du CH prolonge en KHL... jusqu'en 2026

• À lire aussi: Loin des caméras, l’espoir du Canadien le plus intrigant

«Ça m’a permis de savoir ce que ça prend pour jouer dans la LNH. Chaque jour depuis ce match, je travaille en ce sens. J’ai les yeux sur la LNH», a indiqué l’attaquant des Petes de Peterborough.

L’Ontarien n’est pas sans savoir que le Canadien est prêt à ouvrir les portes du vestiaire à de jeunes joueurs. L’organisation l’a fait l’an dernier en accueillant Kaiden Guhle, Arber Xhekaj, Juraj Slafkovsky et Jordan Harris.

Photo MARTIN ALARIE

Tout premier choix de la deuxième ronde en 2022, Beck aimerait bien que son tour vienne à l’automne.

«J’ai des objectifs à court terme. Je veux essayer de faire l’équipe même si j’ai 19 ans. Sinon, je retournerai dans le junior pour essayer de connaître une autre saison remplie de succès.»

SI l’hiver de ses 18 ans est un prélude à ce qui l’attend la saison prochaine, Beck aura une campagne bien remplie. L’an dernier, en plus de disputer une rencontre avec le Tricolore, Beck a remporté la médaille d’or avec Équipe Canada junior, grâce à une participation de dernière minute.

Échangé des Steelheads de Mississauga aux Petes de Peterborough, il a remporté le championnat des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior de l’Ontario, ce qui lui a permis de disputer le tournoi de la Coupe Memorial.

Didier Debusschere / Le Journal de Québec

«Le plus rapidement possible»

En 60 matchs de saison régulière, il a récolté 66 points, dont 24 buts. À première vue, ça paraît peu, mais le joueur de centre contribue de plusieurs autres façons. Par son efficacité dans le cercle des mises en jeu et son jeu responsable dans chaque zone de la patinoire.

D’ailleurs, l’état-major du Canadien s’est assuré de lui faire comprendre qu’il aimait ce qu’il voyait du jeune homme et l’a encouragé à peaufiner ce qui fait sa force sur la surface de jeu.

«Ils m’ont dit de faire confiance à mon identité, de continuer de jouer de la même façon et utiliser les forces qui m’ont permis de me rendre jusqu’ici», a-t-il expliqué.

«Je dois améliorer ma vitesse et ma force. Je dois être capable de jouer contre des hommes chaque match. Je me concentre là-dessus, car je veux jouer ici le plus rapidement possible», a-t-il ajouté.

Il y parviendra assurément un jour. Reste à savoir quand.