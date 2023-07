Tour de France: un rodage nécessaire pour réussir un coup d’éclat au sprint

L’équipe Israel-Premier Tech devra transformer son tramway en TGV pour espérer gagner au sprint contre les meilleurs au monde.

• À lire aussi: 110e Tour de France: un Belge sauve l’honneur d’Eddy Merckx

• À lire aussi: 110e Tour de France: c’est fascinant, couvrir le Tour de France... mais ça n’a rien de «glamour»

Pour le moment, malgré les efforts évidents de Guillaume Boivin et Hugo Houle, la période de rodage ne fait que commencer. Meneur désigné dans le final, le coureur néo-zélandais Corbin Strong a pris le 16e rang.

« Avec Guillaume, c’était l’idée de l’aider. J’étais devant et après on s’est perdu un peu. C’était chaotique. J’étais bien placé. J’ai remonté quand il fallait et à deux kilomètres, j’étais dans la roue de Wout van Aert », a dit Houle, satisfait de sa 20e place, sans chute ni sans accident alors que ça jouait du coude.

Le Québécois de 32 ans a avoué que son groupe manquait un peu d’expérience dans ce type d’exercice pointu.

Une première

« C’est la première fois que je cours avec eux pour les sprints. C’est difficile de rester toujours groupé. L’intention était là et on a essayé », a-t-il ajouté avant l’arrivée de Boivin, qui a lancé la discussion « de vestiaire » pour expliquer ce qui venait de se produire.

« Il ne suit pas. Pour nous, ça ne passait pas mais il n’était pas là alors je n’ai pas trop forcé pour passer », a précisé Boivin sur le vif.

Selon ses dires, Boivin a tenté se laisser descendre de quelques positions pour reprendre contact avec Strong, qui lui a regagné quelques places en profitant de l’aspiration d’une autre équipe.

« Le Bovino » a voulu éviter la catastrophe en risquant de faire une vague dangereuse pour revenir devant son meneur.

« Mads Petersen m’a sorti dans la face et j’ai laissé passer Sagan pour ne pas prendre de chances », a conclu Houle.

« Clairement, on a les jambes pour être là mais à trois, ce n’est pas beaucoup. Ça ne peut que s’améliorer », a résumé Boivin avant de disparaître dans l’autocar.

Puisqu’il n’y avait pas de retardataires à plus de trois minutes dans le peloton, tous les cyclistes de l’équipe IPT sont montés à bord aussi vite qu’un changement de roue avec la ferme intention de plier bagages sur-le-champ.

Dans une stratégie plus ouverte, est-ce que Houle et Boivin auraient pu terminer dans le top 10 ? Il a été impossible de poser la question. Le temps est précieux après 18 h pour le chemin du retour, le massage, le repas et le sommeil.

La cohésion

« C’était une bonne première run. Les gars ont vraiment fait un bon travail », a mentionné Corbin Strong sans se défiler.

Une fois la porte fermée, les trois hommes ont certainement dû jaser de cohésion.

En raison du bris d’égalité avec Jasper Philipsen, le Français Victor Lafay, vainqueur dimanche, a conservé de justesse le maillot vert aux points.

« Ça fait plaisir de voir des gars qui viennent me saluer. Ils étaient un peu mes idoles », a mentionné le cycliste en parlant notamment des félicitations reçues de Mark Cavendish.