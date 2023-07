Entraîneur de golf québécois atteint de la maladie de Lou Gehrig: une vague d'amour de ses anciens joueurs

BOISCHÂTEL | Les derniers jours ont été très émotifs pour l’entraîneur de carrière Patrick Rhéaume qui a reçu une grande vague d’amour de ses anciens golfeurs.

Diagnostiqué de la Sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de Lou Gehrig en novembre dernier, Rhéaume a eu droit à une fête surprise de son grand ami Fred Colgan qui avait réuni 28 de ses anciens protégés à sa résidence, jeudi dernier.

Se déplaçant en fauteuil roulant, Rhéaume était présent lundi au Royal Québec lors de la première ronde de la 88e édition du Duc de Kent pour le départ du trio de Matthieu Blouin, Charles Côté et Christophe Sylvain, trois golfeurs qu’il a dirigés au fil des ans. Au total, plus d'une vingtaine de golfeurs ayant évolué sousl es ordres de Rhéaume au fil des ans ont pris le départ.

«Ma maladie les touche et nous sommes encore plus proches, a exprimé Rhéaume envahi par l’émotion. Au party, jeudi, Fred m’avait dit qu’on devait être 4 ou 5. Ce fut une belle surprise de voir tout ce monde. Pendant toutes ces années, on passait beaucoup de temps ensemble lors des camps d’entraînement et les compétitions aux États-Unis. Les athlètes se souviennent de tout ça. On s’est rappelé toutes les péripéties.»

«On a radoté nos vieilles histoires pendant toute la soirée, de renchérir Charles Côté qui a connu Rhéaume à ses débuts avec l’Académie de golf Fred Colgan en 2004. Pat a revit les 10 ou 15 dernières années de sa vie en une soirée. C’était spécial aussi de le voir aujourd’hui au moment de prendre le départ. Sa présence m’a donné une source de motivation supplémentaire.»

Membre du club de Thetford Mines, Côté est reconnaissant de l’apport de Rhéaume. «Pat nous a inculqués quelques leçons de vie, a-t-il souligné, notamment la structure et la discipline. À l’AGFC, ça marchait droit et nous avions des comptes à rendre. Sur le plan du golf, je lui dois beaucoup pour avoir développé un bon jeu court.»

Si Anne-Catherine Tanguay et Sara-Maude Juneau ont atteint la LPGA, Rhéaume considères que les résultats n’étaient pas la priorité. «Ce n’était pas grave les résultats, a précisé le père de deux enfants de 16 et 17 ans qui a délaissé son travail comme entraîneur en mai. On se servait du golf pour développer de bons humains. C’était tous de bons étudiants et je suis fier d’avoir contribué à leur développement.»

«Le cœur gros»

Heureux de voir Rhéaume au départ, Blouin est ébranlé par les événements.

«Ça remet les choses en perspective, a-t-il souligné. C’est pesant comme situation. Je connais Pat depuis l’âge de 14 ans. J’étais content de le voir. C’est triste ce qui lui arrive. J’ai joué ma ronde pour Pat.»

Malgré sa maladie, Rhéaume, lequel est âgé de 44 ans, avait le sourire ce matin quand le trio de Côté, Blouin et Sylvain a pris le départ.

«Ça en dit beaucoup sur la qualité de la personne et sur l’individu, a exprimé Blouin. Pat a toujours été une personne très dédiée et on l’a vu encore aujourd’hui. De 14 à 22 ans, je le voyais cinq à six fois par semaine dans les camps et les tournois. Il a toujours voulu plus que nous. Pat a toujours été le maillon fort.»

«Un deuxième père»

Ancien protégé de Rhéaume et aussi entraîneur en sa compagnie au sein de l'AGFC, Greg Gagné louange la contribution de son ancien coach. «Pendant une période de dix à 15 ans, Pat a été un deuxième père pour moi. Il nous aime et je l’aime. Il a fait de moi une meilleure personne et un meilleur joueur. Il a été un conseiller important dans des moments importants de ma vie.»

La maladie a permis de renouer avec son entraîneur. «Parce que nos chemins se sont séparés, on ne s’était pas parlé depuis dix ans. C’est tellement triste que la maladie a été nécessaire pour qu’on se revoit. Avec la naissance de mes deux enfants, j’avais arrêté le golf et j’ai repris cette année. Il faut que les derniers mois soient le fun. Au party chez Fred, il souriait comme si rien n’était.»

Rhéaume a joué un rôle important dans la rencontre entre Gagné et la femme qui allait devenir son épouse.

Présent à l’Omnium canadien

Directeur régional de Golf Canada pour le Québec, Rhéaume a assisté à l’Omnium canadien RBC du 6 au 11 juin où il a renoué avec Étienne Langevin qu’il a entraîné pendant cinq ans. Il souhaite aussi assister à l’Omnium du Québec, selon son état de santé.

Caddie de Sylvain au Duc de Kent, Julien Proulx sera le coprésident d’honneur en compagnie de son père René du Tournoi bénéfice de Golf Québec qui se déroulera sur les allées du Royal Québec le 18 septembre afin d’honorer Rhéaume. Le Fonds Patrick Rhéaume permettra dans le futur d’offrir six bourses de 2500$ à des joueurs de la catégorie junior partout au Québec.