Violence domestique et armes à feu: le prochain défi de la Cour suprême

Après une flopée de jugements dont on n’a pas fini d’analyser la portée, la Cour suprême se prononcera en 2024 sur une autre question épineuse.

Une personne accusée de violence conjugale et faisant l’objet d’une ordonnance de protection peut-elle conserver son droit de posséder une arme à feu?

Une question de survie pour les victimes

Depuis une trentaine d’années, une loi fédérale interdit aux agresseurs dans les cas de violence domestique de posséder une arme à feu.

Cette loi émanait de statistiques affolantes et elle représentait ce qui me semble être le gros bon sens.

Selon la National Library of Medicine, les victimes féminines dont l’abuseur possède une arme à feu ont cinq fois plus de chance d’être tuées que les autres.

Lorsque le tiers des décès liés à la violence conjugale implique le recours à une arme à feu, on peut penser que la loi fédérale fait l’unanimité ou presque. Or, la Cour d’appel pour le cinquième circuit a récemment permis à un revendeur de drogue du Texas, Zackey Rahimi, de conserver son arme même s’il avait assailli et menacé son ancienne partenaire.

Rahimi est un cas lourd. En un an, il a participé à cinq fusillades en plus de tirer en direction de la voiture d’un agent police.

Le jugement de la cour du cinquième circuit précise qu’il a également fait feu dans un service de restauration rapide parce qu’il était en colère puisqu’on avait refusé la carte de crédit d’un ami.

Le droit de porter une arme serait inviolable

Je suis de ceux qui croient que la Constitution, le texte fondateur, doit évoluer au rythme de l’évolution de la société. C’est d’ailleurs ce qu’on a fait en ajoutant de nombreux amendements aux dix premiers rédigés en 1791.

La majorité actuelle à la cour, six des neuf membres, est cependant constituée d’originalistes. Ils font une lecture stricte de la Constitution et souhaitent demeurer le plus près possible du texte comme rédigé par les Pères fondateurs.

Il sera intéressant de surveiller s’ils se rangeront à l’avis des trois juges de la cour du cinquième circuit pour des «aberrations que nos ancêtres n’auraient jamais acceptées» comme l’a déjà souligné le juge Clarence Thomas.

Je ne saurais prédire quelle sera la décision du plus haut tribunal en 2024, mais à la lumière de l’argumentaire de Thomas en 2022, on peut penser qu’il sera très difficile de limiter la portée du second amendement.

Thomas lit la constitution comme un fanatique religieux lit la Bible, en effectuant une lecture fragmentaire du passé tout en refusant de considérer que le monde a changé.