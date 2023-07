BÉGIN, Pauline Hébert



Au Centre d'hébergement des Chutes (anciennement du Fargy), le 25 juin 2023, à l'aube de ses 94 ans, est décédée madame Pauline Hébert, épouse de feu monsieur Jean Marie Bégin, et la fille de feu madame Noëlla Robitaille et de feu monsieur Aristide Hébert. Elle demeurait à Fossambault sur le Lac.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Paul (Francine Vallée), Francine (feu Guy Thivierge), Claudine (Germain Courchesne), Hélène (feu Jacques Bédard) et Patrick; ses petits-enfants: Amélie et Andréanne Bégin, Chantale Laberge, Johanna et Vincent Laroche, François et Nadia Bédard; ses arrière et arrière-arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: Louisette (feu Fernand Boissinot), feu Liliane (feu Raymond Gagnon), feu Laurent (feu Pauline Ginchereau), feu Claude (feu Charlyne Pépin), feu Yvon (feu Micheline Pruneau), feu Michel (feu Claudette Nolin), feu Gilles (Louise Rochefort), feu Muguette (feu Raymond Thivierge), Lorraine (Jacques Leblond); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bégin: feu Roger (feu Marthe de Beaumont), feu Raymond (feu Rosita Puchol); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement des Chutes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org et/ou à la Fondation Pause-Bonheur (Centre d'Hébergement des Chutes) 2135, rue de la Terrasse-Cadieux, local # R-101C, Québec, Québec, téléphone : 418 667-3910, site web : www.fondationpausebonheur.com. Des formulaires seront disponibles sur place.