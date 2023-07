PLAMONDON, Michel



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 26 mai 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Michel Plamondon, conjoint de dame Claudette Blais (décédée le 21 mai 2023). Né à Québec, le 4 septembre 1941, il était le fils de feu dame Adrienne Bédard et de feu monsieur Viger Plamondon. Il demeurait au Lac Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances pour une cérémonie conjointe àà compter de 10 h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière Belmont. Monsieur Plamondon laisse dans le deuil sa belle-sœur Ginette Blais (Gilles Fournier); son beau-frère Jean-Pierre Blais (Francine Gagnon); leurs enfants : Annie, Éric et Émilie Fournier, Louis-Pierre et Jean-Michel Blais ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Michel était également le frère de feu Monique.