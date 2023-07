RODRIGUE-LABRECQUE Mariane



À l'Hôpital de Montmagny, le 14 juin 2023, à l'âge de 39 ans, est décédée madame Mariane Rodrigue-Labrecque, conjointe de monsieur Jean-Philippe Bilodeau. Elle était la fille de monsieur Florent Labrecque et de madame Pauline Rodrigue. Elle demeurait à Saint-Michel-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis àjour des funérailles, à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil les deux amours de sa vie, son conjoint Jean-Philippe et sa fille Amélie; ses parents : madame Pauline Rodrigue et monsieur Florent Labrecque, son frère Jérôme (Marie-Josée Côté) et ses enfants Léa et Antoine; ses beaux-parents : madame Yvette Gagnon et monsieur Philippe Bilodeau, ses beaux-frères et belles-soeurs : Valérie (Jean Fecteau), Annie (Hugo Ouellet), Sophie (Laurent Bernard), Maguie (Yves Desjardins), Sarah (Rafael Jimenez) et tous leurs enfants, Vivianne et Stella, Eva et Charles-Antoine, Olivia, Caleb et Léo, Maïka. Elle laisse également dans le deuil plusieurs oncles et tantes, cousins(es), ami(e)s et agriculteurs(ices) du club conseil pour lequel elle travaillait.La famille désire remercier la docteure Michelle Boulanger et toute son équipe pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Frigos Pleins de Saint-Lazare. La direction des funérailles a été confiée à la: