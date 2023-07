Adele demande aux fans d'arrêter de jeter des objets sur les artistes

Adele a demandé aux fans d'arrêter de jeter des objets sur les artistes.

Lors de sa résidence au Caesars Palace, l'interprète de Rolling in the Deep a évoqué la tendance des spectateurs à lancer des objets sur les musiciens.

« Avez-vous remarqué que les gens oublient l'étiquette du spectacle en ce moment, en jetant des objets sur scène ? Vous avez vu ça ? », a-t-elle demandé, selon des images postées sur TikTok.

Alors qu'elle lançait des T-shirts dans le public à l'aide d'un lanceur, la chanteuse a poursuivi en plaisantant : « Je vous mets au défi, je vous mets au défi de me lancer quelque chose. Arrêtez de jeter des choses sur les artistes ! »

Les commentaires de la chanteuse britannique interviennent peu de temps après que Bebe Rexha et Kelsea Ballerini ont toutes deux été frappées au visage avec des objets lors de leurs concerts. La première a dû mettre fin à son concert plus tôt que prévu et se rendre à l'hôpital pour des points de suture, tandis que Kelsea Ballerini a fait une pause avant de poursuivre son concert.

En outre, un spectateur a jeté les cendres de sa mère décédée sur la scène lors d'un concert de Pink, et un autre a giflé Ava Max au visage.

À l'instar d'Adele, le chanteur Charlie Puth a récemment appelé ses fans à mettre un terme à cette tendance.

« Cette tendance à jeter des objets sur les artistes lorsqu'ils sont sur scène doit cesser, a-t-il tweeté la semaine dernière. C'est un manque de respect et c'est très dangereux. Appréciez la musique, je vous en supplie... ».