Photo fournie par Thierry Du Bois

La Fondation Aléo et le Canadien de Montréal ont procédé récemment à l’octroi de 54 000 $ en bourses, dans le contexte du 16e Programme de bourses des Canadiens de Montréal, à 27 étudiants(es) athlètes en hockey de calibre élite qui se sont démarqués(es) lors de la dernière année. Parmi les boursiers-boursières, notons sur la photo : Xavier Veilleux de L’Ancienne-Lorette, Magalie Bordeleau de Québec, Rosalie Breton de Saint-Bernard en Chaudière-Appalaches, Olivier Laverdière de Québec ; Luc-Antoine Labbé de Sainte-Marie, Nord du Québec. Les récipiendaires sont en compagnie de Martin Lavigne, président de la Fondation Aléo (à l’extrême gauche) et de Francis Bouillon (à l’extrême droite), entraîneur, développement des joueurs chez le Canadien.

Un don historique

Photo fournie par oral l’ÉNC

Stéphane Lefebvre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, a profité de la 29e Soirée-bénéfice de l’École nationale de cirque (ÉNC), tenue le 8 juin dernier à la Tohu, pour faire l’annonce d’un don d’un million de dollars à l’institution fondée il y a plus de 40 ans. C’est évidemment le plus grand don jamais reçu dans l’histoire de l’École, qui a également profité de l’événement pour lancer officiellement sa campagne majeure de financement qui aura pour objectif d’amasser six millions de dollars en cinq ans. Sur la photo (de gauche à droite) : Sébastien Guenette, président du CA de l’ÉNC ; Anthony Amiel, président du CA de la Fondation de l’ÉNC ; Stéphane Lefebvre, et Éric Langlois, DG de l’ÉNC.

Pour les œuvres du club

Photo fournie par Laurent Dravigné

Le comité organisateur du 3e Tournoi de golf amical du Club Lions de Charlesbourg s’est réuni récemment afin de dévoiler les profits générés par l’événement tenu le 26 mai dernier, au club de golf Le Montmorency, sous la présidence de Jonatan Julien, député de Charlesbourg (CAQ), ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. Les 16 000 $ amassés seront versés aux œuvres soutenues par le club, notamment la vue, le diabète, le cancer infantile, la faim et l’environnement, parrainées par les Lions du District U-2 et aussi pour les besoins de la communauté. Sur la photo, dans, ordre habituel : Lion Marc Leduc, Gouverneur du District U 2 ; Lion Nicole Robitaille, marketing et communications du club ; Lion Pierre Morin, président du comité golf ; Lion Danielle Couturier, présidente du Club Lions de Charlesbourg et Jonatan Julien, président d’honneur.

Objectif dépassé

Photo fournie par EMJM

Une somme de 26 300 $ (sur un objectif de 20 000 $) a été amassée par l’École de musique Jésus-Marie (EMJM), fondée en 1975 et du coup la plus ancienne institution musicale de Lévis, lors de sa 16e campagne de financement annuelle tenue le 14 juin dernier lors d’un cocktail dînatoire et un encan silencieux. Cet argent permettra de réparer et d’acheter des instruments, en plus d’offrir un soutien financier adéquat aux élèves de tous âges pour qui les ressources financières sont restreintes. Depuis 1990, l’EMJM offre la concentration musique du Programme Arts-Langues-Sports (PALS) de l’école Pointe-Lévy. Sur la photo, de gauche à droite : les coprésidents de la campagne de financement 2023, Patrick Oliver, directeur de comptes, services aux entreprises, à la Banque Nationale du Canada, et Amélie Landry, conseillère municipale du district Bienville à la Ville de Lévis ; Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis ; Caroline Guay et Alexandre Briand, respectivement DG et président du CA de l’EMJM.

Anniversaires

Photo tirée de la page Facebook

Benoît Theetge (photo), coureur automobile et copropriétaire du Groupe Theetge (automobiles)... Dumas, auteur-compositeur-interprète québécois, 44 ans... Pascale Banville, maintenant installée aux États-Unis, 55 ans... Margaret F. Delisle, ex-présidente et commissaire de la Commission des champs de bataille nationaux CCBN, 77 ans... Michel Jeffrey, conseiller spécial de Suspension et ressorts Michel Jeffrey, 80 ans.

Disparus

Photo Fred Phipps/CBC Still Photo Collection

Le 4 juillet 2022 : Patrick Watson (photo), 92 ans, radiodiffuseur, intervieweur et animateur de télévision et de radio, auteur, commentateur, acteur, écrivain de télévision, producteur et réalisateur pendant cinq décennies... 2021 : Raymond Brousseau, 83 ans, artiste, collectionneur passionné et grand donateur au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ)... 2021 : Matiss Kivlenieks, 24 ans, gardien de but letton des Blue Jackets de Columbus de la LNH... 2019 : Marcel Tardif, 81 ans, maître de cérémonie au cabaret Le Coronet dans les années 1960 à Québec, Grand Chevalier du Conseil Laval des Chevaliers de Colomb, retraité de la brasserie Labatt... 2019 : Laurent McCutcheon, 76 ans, militant des droits des personnes LGBT... 2019 : Jean Royer, 81 ans, poète, essayiste, journaliste et figure majeure de la littérature québécoise... 2018 : Carmen Campagne, 58 ans, auteure-compositrice-interprète (chanteuse pour enfants), originaire de la Saskatchewan... 2016 : Marcellin Gaudreau, 77 ans, bénévole de la première heure au Tournoi Pee-Wee de Québec... 2014 : Richard Scaife, 82 ans, éditeur de presse, homme d’affaires, philanthrope et lobbyiste américain... 2013 : Iain McColl, 59 ans, acteur écossais... 2006 : Oriel Barrette, 90 ans, ténor québécois... 2003 : Barry White, 58 ans, chanteur, compositeur et producteur américain... 2003 : André Claveau, 91 ans, chanteur de charme français... 1993 : Bona Arsenault, 89 ans, ex-ministre libéral.