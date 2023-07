Alerte et veilles d’orages violents sur plusieurs régions du Québec

Environnement Canada a émis des veilles d’orages violents sur plusieurs régions du Québec.

• À lire aussi: Météo au Québec: la chaleur sera accablante ce mardi

• À lire aussi: Chaleur accablante et peu de vents à venir, prévient un météorologue

Les régions et secteurs de l’Estrie, Lachute-Saint-Jérôme, Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie, de la région de Montréal, du Saguenay et la vallée du Richelieu-Saint-Hyacinthe et de Vaudreuil-Soulange-Huntingdon sont visés par des veilles d’orages.

Une alerte d’orages violents a été émise pour le secteur Haute-Gatineau-Lièvre-Papineau, en Outaouais.

Environnement Canada rappelle que les orages violents peuvent produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte.

«Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. Les activités nautiques pourraient s’avérer dangereuses en raison des rafales violentes et soudaines qui soufflent sur les plans d’eau», peut-on lire sur le site gouvernemental.

Des avertissements de chaleur ont, par ailleurs, été émis pour plusieurs régions du Québec.