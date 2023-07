THIBODEAU, Mgr François



À la Résidence Domaine Mahonia de Québec, le 26 juin 2023, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédé S.E. Mgr François Thibodeau, c.j.m., évêque émérite d'Edmundston. Né à St-Odilon le 27 juillet 1939, il était le septième de douze enfants de feu Hormidas Thibodeau et de feu Yvonne Poulin. Il était le frère de feu Henri-Louis (feu Marie-Laure Vachon), feu Germain (feu Pauline Pouliot), feu Jeannette (feu Jules-Aimé Vachon), feu Monique (Lainé Gosselin), feu Cécile (feu Normand Maheux), feu Marcel (Nicole Bellavance), feu Lucienne (feu Roger Giguère), Marie-Claire (Jean-Noel Labbé), Juliette (John Enos), Paul et feu Rollande.La famille vous accueillera pour l'exposition aule lundi 3 juillet 2023 de 19h à 21h.et l'inhumation se fera à la crypte de la Cathédrale. La dépouille mortelle sera en chapelle ardente en avant-midi à partir de 11h.