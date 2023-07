Ce biologiste ménage une «route à renards» en plein coeur de Montréal

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Un seul édicule du métro de Montréal ressemble vaguement à une tanière de Hobbit en raison de son couvert végétal en forme de butte et de ses environs champêtres : l’entrée Est de la station Université de Montréal, autour de laquelle gambadent de petits lapins à queue blanche.

L’Université de Montréal emploie depuis dix ans un conseiller en biodiversité et ça commence à paraître.

Le campus que travaille à créer le biologiste Alexandre Beaudoin ne se veut pas seulement agréable pour les étudiants, mais également pour les renards et pour les oiseaux.

À son initiative, une bonne partie des sous-bois du campus entre la Polytechnique et le boulevard Édouard-Montpetit, jusqu’alors gazonnés et piétinés jusqu’à la stérilité par des milliers de marcheurs depuis des décennies, ont été rendus à la forêt... et semés de quelque 3000 arbres ou arbustes ou plantes indigènes.

« Juste dans un hectare et demi, il y avait 1,4 km de sentiers pédestres... ce que j’ai réduit à 400 mètres », m’explique M. Beaudoin, ne gardant que les sentiers principaux.

« Ça, là, c’était du gazon, partout ! Et c’était une pelouse difficile à entretenir et qui est heureusement devenue une nature diversifiée et nourricière accueillante pour les insectes et pour les animaux. »

La zone boisée regorge maintenant de salamandres, et, pour se régaler de ces dernières, de couleuvres... ce qui est bon signe !

Jugez-en par vous-même en regardant la photo où on le voit indiquer du doigt cette nouvelle forêt... Pouvez-vous croire que c’était du gazon il y a à peine dix ans ?

Louis-Philipe Messier

Campus renaturalisé

Des viornes et des sureaux plantés en abondance fournissent de la nourriture aux oiseaux pendant les périodes de disette automnales et hivernales de sorte que le concert de pépiement se poursuit ici 365 jours par an.

Certaines espèces disparues pourraient réapparaître.

« La grenouille du mont Royal est éteinte depuis 1995 et on ne la retrouvera jamais... mais on pourra un jour réintroduire des grenouilles des bois », dit M. Beaudoin.

Pendant l’entrevue, un homme qui nous croise dans un sentier s’arrête un peu plus loin et se penche pour cueillir des gadelles.

« Nous avons planté 300 arbustes, dont plusieurs fruitiers, avec des enfants des écoles primaires du quartier, justement pour que les promeneurs ici sur le campus aient accès à de petits fruits. »

Louis-Philippe Messier

Corridor jusqu’à l’hippodrome

Afin de permettre l’immigration de renards et d’autres animaux sur le mont Royal de plus en plus nourricier, M. Beaudoin promeut depuis de nombreuses années le projet de corridor écologique Darlington qui connecte son bout de campus à l’ancien hippodrome de Montréal.

« C’est sûr que le renard va devoir traverser la trame urbaine, et s’aventurer sur Van Horne et sur Côte-Sainte-Catherine, mais on peut lui ménager des lieux verts accueillants à tous les 100, 200 ou 300 mètres. »

Pour que la rue Darlington et ses environs deviennent un corridor de passage, il faut le concours des résidents. Une certaine Louise a aménagé, sur son terrain privé, un jardin où plusieurs de ses voisins s’impliquent et qui bourdonne d’insectes pollinisateurs attirés par ses fleurs.

Le projet du Corridor Darlington a aussi créé une « bibliothèque à outils de jardinage » à l’intention de ses membres en appartement.

Les abords du jardin communautaire Châteaufort ont été semés de plantes et d’arbustes indigènes où, ce printemps, une renarde a donné naissance à une portée de renardeaux... dont l’un trouvera peut-être un jour le chemin vers le campus de l’Université de Montréal.

De nombreux joyeux renards trotteront-ils autour de la croix du mont Royal dans un proche avenir ?

« Le rêve est fort dans ma tête et il se concrétise davantage chaque année. Tu as vu ce qu’on a pu faire en dix ans... Imagine la différence que ça fera dans vingt ou trente ans ! »