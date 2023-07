Décès de Denise Bombardier: à travers les lignes partisanes

Grâce à son franc-parler, Denise Bombardier avait ses entrées dans de nombreux cercles politiques, même auprès de ceux qui ne partageaient pas ses opinions.

Pour le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, c’est la «franchise» et la «lucidité» de la chroniqueuse qui lui permettait de franchir les lignes partisanes. «C’est une femme qui avait un regard critique qui, parfois, pouvait être très sévère, mais qui était juste», souligne-t-il.

De plus, ses positions étaient exprimées clairement et appuyées par des arguments solides, ajoute le ministre caquiste. «Elle n’avait pas peur de dire les choses qui étaient difficiles à dire. Elle n’avait pas la langue de bois», poursuit-il.

«Ça permettait d’enrichir le débat et faire évoluer les pensées aussi. Ça, je pense qu’elle y a grandement contribué», dit Simon Jolin-Barrette.

Il avait d’ailleurs consulté la chroniqueuse et auteure lors de la rédaction de la nouvelle loi 101. «C’était une personne incontournable» sur le sujet de la protection de la langue française, confie-t-il.

Une grande amie libérale

À l’autre bout du spectre politique, Denise Bombardier comptait, parmi ses grandes amies, l’ex-ministre libérale Monique Jérôme-Forget. Celle-ci a d’ailleurs confié à TVA Nouvelle, mardi, que la femme de lettres l’appelait souvent quand elle était en politique «pour savoir ce qui se passait».

L’ex-présidente du Conseil du trésor estime par ailleurs que cette grande journaliste a été une témoin privilégiée de l’histoire du Québec. «Elle a côtoyé tous les premiers ministres, qu’ils soient provinciaux, fédéraux, souverainistes, fédéralistes, elle était amie avec ces gens-là, rappelle Mme Jérôme-Forget. C’est clair que c’est une grosse perte pour le Québec.»

Créer des ponts

De fait, Denise Bombardier avait ce talent de créer des ponts entre des personnes aux points de vue opposés, se souvient l’ancien chef de cabinet de Robert Bourassa, John Parisella, qui s’est lié d’amitié avec le premier ministre Bernard Landry, un adversaire politique, au cours d’un souper en compagne de la chroniqueuse.

«Les fois que j’ai vu M. Landry par la suite, j’ai senti que j’avais plus qu’une connaissance politique, mais une amitié, et c’est à cause du climat que Mme Bombardier avait créé dans notre soirée ensemble», confie-t-il.

«Au-dessus de la mêlée»

Pour l’ex-ministre péquiste Maka Kotto, Mme Bombardier savait «s’élever au-dessus de la mêlée» en débattant d’idées. «Dans ses échanges, elle n’était pas dans l’émotion. Elle était très structurée intellectuellement, très articulée», confie-t-il depuis Paris.

Tout comme elle, Maka Kotto apprécie d’ailleurs les échanges vigoureux à la française. «Au Québec, quand on discute avec énergie, on dit qu’on se chicane. On ne se chicane pas. Quand les arguments sont là, et pas que les émotions, ça devient intéressant», dit-il.