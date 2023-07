Décès de Denise Bombardier: la langue française perd une précieuse alliée

Denise Bombardier ne portait pas de lunettes roses face au recul du français au Québec, et elle a contribué pendant toute sa carrière à défendre la langue de Molière à travers ses nombreuses prises de position, quitte à heurter parfois.

«Pour elle, c’était très important de bien parler et écrire notre langue commune. En plus de s’exprimer sur ces enjeux, elle était un modèle. Elle donnait des entrevues impressionnantes et s’exprimait avec un français impeccable», se souvient Marie-Anne Alepin, présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.

Pendant sa longue carrière, Denise Bombardier, décédée lundi d’un cancer, a fait de la défense de la langue française son cheval de bataille. Elle est connue pour avoir soulevé des enjeux sur le recul du français au Québec et pour ses nombreuses prises de position contre le joual, notamment dans ses chroniques.

«Comment peut-on être fier d’une langue que l’on maltraite, que l’on truffe de mots anglais et que l’on écrit en faisant fi de la grammaire? Les Québécois ont le privilège de parler une langue universelle qui est partagée par presque 300 millions de locuteurs dans trente-deux pays», avait-elle écrit en 2022.

Elle a également été décorée à plusieurs reprises, en obtenant notamment en 2015 le titre de membre de l’Ordre du Canada.

«Le Canada reconnaît des Québécois qui ont une contribution sur [le plan de la langue française]», s’était-elle alors réjouie, en entrevue avec Le Journal de Montréal.

Résister face à l'anglais

La journaliste et essayiste avait «une acuité pour dénoncer haut et fort ce qui ne va pas», estime Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français.

«Elle voyait les choses telles qu’elles sont, constatait les reculs que nous essuyions collectivement et soulignait comment la qualité et le niveau de maîtrise de la langue française pâtissaient de l’avancement de l’anglais», souligne-t-il.

Selon lui, la cause perd aujourd’hui «une précieuse alliée».

«Elle se faisait un devoir de nous appeler à la résistance contre cette immixtion de l’anglais jusque dans notre façon d’être et de parler», laisse tomber M. Laporte.

Au fil de ses prises de position, Denise Bombardier, qui parlait avec un petit accent à la française, a provoqué la colère à maintes reprises. En 2018, elle ne s’était pas fait d’amis auprès des francophones hors Québec en affirmant que toutes ces communautés ont pratiquement disparu à travers le Canada.

Méprisante envers certains

Ses propos avaient d’ailleurs mené au documentaire Denise au pays des francos, dans lequel elle visitait des communautés francophones aux quatre coins du pays. Encore une fois, la sortie de ce documentaire avait fait polémique. Des Acadiens au Nouveau-Brunswick lui avaient notamment reproché de mépriser leur réalité.

Jean-Paul Perreault, président de l’Impératif français, estime toutefois qu’elle disait «malheureusement une certaine vérité».

«Ce sont les recensements qui le disent: le Canada est en train de tuer le Canada français. Fort heureusement, le Québec fait plus que résister et affirme sa différence. Et ça, ça ne peut que contribuer à l’avancement de la francophonie internationale», ajoute-t-il, en soulignant la contribution de Mme Bombardier à la cause.

Il espère maintenant que «plusieurs personnes se saisiront de son énergie pour contribuer au développement du Québec».