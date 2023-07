Décès de Denise Bombardier: elle était décorée au Québec comme en France

Le Québec s’est réveillé endeuillé mardi matin de l’intellectuelle et fervente défenderesse de la langue française Denise Bombardier, décédée à la suite de complications médicales au petit matin.

Au cours de sa grande et riche carrière, où elle a porté plusieurs chapeaux, et ce, sur deux continents, l’autrice, essayiste, journaliste, animatrice et chroniqueuse du Journal de Montréal et du Journal de Québec a reçu de nombreux prix et distinctions.

