Denise Bombardier: elle a payé cher sa confrontation avec le pédophile Matzneff

Jamais l’aplomb de Denise Bombardier n’aura été aussi pertinent que lors de sa spectaculaire confrontation avec l’auteur pédophile Gabriel Matzneff en 1990, qui lui a valu des menaces et une pluie d’insultes misogynes.

«La pédophilie, c’était un de ses combats, elle avait ça en horreur, ça la mettait hors d’elle», raconte son époux, James Jackson.

En mars 1990, Denise Bombardier est invitée à l’émission Apostrophes de l’animateur français Bernard Pivot.

Était également invité l’auteur ouvertement pédéraste Gabriel Matzneff, qui raconte ses aventures avec des mineurs dans plusieurs de ses livres.

Entourée d’une brochette de personnalités françaises, Mme Bombardier est alors la seule à s’insurger que Matzneff se vante de sodomiser des enfants.

«Pitoyable»

«Moi, M. Matzneff me semble pitoyable», lance Denise Bombardier.

«Comment s’en sortent-elles, ces petites filles, après coup? Moi je crois qu’[elles] sont flétries et la plupart d’entre elles, peut-être pour le restant de leurs jours.»

Elle reproche à la littérature de servir «d’alibi» à ses crimes et abus de pouvoir. Elle ajoute que si Matzneff n’était pas un auteur célèbre, il aurait à faire face à la justice.

«Madame, ne devenez pas agressive», rétorque à un moment Matzneff. Il affirme ensuite qu’il parle de «rencontres d’amour et de séduction réciproque».

Denyse Baillargeon, professeure d’histoire à l’Université de Montréal, avait visionné la scène à l’époque.

«J’étais sur le bout de ma chaise. J’étais... wow! Ça demandait un énorme courage», se souvient-elle.

AFP

«Mal baisée» vandalisée

Dans les jours suivants, l’écrivain Philippe Sollers la traite publiquement de «mal baisée». Jacques Lanzmann s’étonne quant à lui qu’elle n’ait pas reçu une «baffe en pleine figure».

Dans son autobiographie, Une vie sans peur et sans regret, Mme Bombardier raconte avoir été la cible d’appels anonymes et de vandalisme sur sa maison au Québec.

Elle a également reçu des lettres menaçantes envers son fils, ce «joli petit garçon», raconte-t-elle.

Elle venait de publier un roman. Sa sortie a été complètement éclipsée par la controverse.

«Ça a été très difficile pour elle», raconte Yolande Cohen, professeure en études féministes et amie de Mme Bombardier.

«Matzneff avait énormément d’appuis dans le milieu littéraire français, et c’est dans ce milieu qu’elle essayait de percer. Elle m’a dit: "J’ai été barrée après cette émission... parce que je me suis tenue debout"», rapporte Mme Cohen.

Malgré tout, Mme Bombardier garde un sentiment du «devoir accompli», affirme-t-elle dans sa biographie.

«Moment de télévision»

Trente ans plus tard, le monde apprend qu'elle avait raison. Vanessa Springora publie Le Consentement, dans lequel elle relate sa relation traumatisante avec Matzneff dans les années 1980, alors qu’elle n’avait que 14 ans.

AFP

«Rétrospectivement, je m’aperçois du courage qu’il a fallu à cette auteure canadienne pour s’insurger, seule, contre la complaisance de toute une époque», écrit-elle dans Le Consentement.

«Aujourd’hui, le temps a fait son œuvre et cet extrait d’Apostrophes est devenu ce qu’on appelle, pour le meilleur et pour le pire, un "moment de télévision"», constate Mme Springora.

En 2020, le parquet de Paris a finalement ouvert une enquête pour viol sur mineurs contre Matzneff.

– Avec Anne-Caroline Desplanques, La Croix et Le Monde