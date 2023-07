Ce golfeur de 19 ans est le premier membre du Royal Québec à remporter le Duc de Kent depuis 2012

Pour la première fois depuis 2012, un golfeur du club hôte du Royal Québec a été couronné champion du Duc de Kent.

À égalité au premier rang après la première journée, Samuel Breton Gagnon a joué, aujourd'hui, une ronde de 69, avec un cumulatif de 135, pour remporter la 89e édition du Duc de Kent. Il a confirmé sa victoire avec un birdie au 18e.

Le golfeur de 19 ans est le premier porte-couleurs du Royal Québec à remporter le titre depuis Sonny Michaud.

«J’ai toujours voulu gagner le Duc de Kent et c’est un honneur d’avoir réussi, a raconté le héros du jour. Je vis plein d’émotions. Mon premier neuf a été moins bon, mais je n’ai jamais abandonné. J’ai eu de bonnes discussions avec ma caddie Sarah-Eve Rhéaume et j’ai gardé un bon état d’esprit. Sarah-Eve m’a beaucoup aidé à demeurer relaxe.»

Profitant d’un congé de deux semaines du circuit professionnel, Rhéaume a donné un coup de main à son ami avec plaisir.

«Il y a une bonne chimie entre nous deux. J’avais été son caddie lors de la deuxième ronde du Duc de Kent l’an dernier. Quand il s’est retrouvé à -5 après des bogueys au 7e et au 9e, je l’ai senti un peu craintif, mais il savait qu’il restait encore beaucoup de golf. Il a toujours gardé un bon état d’esprit.»

Un père ému

Breton Gagnon était heureux d’avoir gagné à la maison.

«Ça signifie beaucoup d’avoir gagné devant ma famille, a-t-il exprimé. Mon père capote sur le Duc de Kent depuis toujours.»

«Samuel travaille très fort et il n’obtient pas toujours les succès souhaités, a raconté le paternel, ancien gouverneur des Remparts de Québec. Il se posait parfois des questions s’il ne devait pas prendre une pause ou arrêter. Sa victoire représente une belle récompense.»

Le champion du Duc de Kent estime que cette victoire lui fera grand bien.

«Mon début de saison est assez difficile et je n’ai pas obtenu les résultats souhaités. Cette victoire me donnera beaucoup de confiance.»

En remportant la victoire, Breton Gagnon a par le fait même mis la main sur le trophée André-Gagné décerné au meilleur joueur de la région de Québec.

Un 14e trou fatidique

Co-meneur après la première ronde, Émile Lebrun a terminé au deuxième rang avec un score de 137. Auteur de six oiselets, le golfeur de 16 ans de Laval-sur-le-Lac a toutefois commis un double boguey au 14e trou.

Champion en titre et troisième après une ronde, Alexandre Mercier, du Blainvillier, a chèrement vendu sa peau. Des bogueys aux 16e et 17e trous ont toutefois ruiné ses chances de victoire. Il a conclu en troisième place, à trois coups du vainqueur.

Meilleure ronde du tournoi

À l’exception d’un boguey sur le dernier trou, Justin Grimard a joué une ronde du tonnerre. Le golfeur du club de Lachute a signé le meilleur pointage du tournoi avec un score de 65, pour un cumulatif de 139.

«J’ai connu une ronde parfaite et je suis vraiment content, a mentionné Grimard. J’ai atteint le vert en coups réguliers lors des 17 premiers trous. C’est dommage d’avoir commis un boguey sur le dernier trou, mais je tentais d’atteindre le vert en deux coups afin de conserver mes chances de me battre pour la victoire.

«Je me disais qu’un score de -6 ou -7 serait nécessaire et je voulais me laisser une chance. J’ai attaqué à tous les trous et j’étais à -8 après 16.»

Après une ronde de 74, lundi, Grimard termine le Duc de Kent à 139, ce qui lui vaut la quatrième position, un bond de 28 places.

«J’ai connu une très mauvaise première ronde. Sur les normales 5, j’ai terminé à +3. Lors de la deuxième ronde, j’ai joué -2. Ça fait une bonne différence. J’ai joué avec Samuel [Breton Gagnon], lundi et ça semblait facile de réussir un score de -6. C’était motivant pour moi.»