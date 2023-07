Pour renseignements :



Après ses études primaires à St-Odilon (1945-51), Mgr Thibodeau fait ses études classiques à l'Externat classique St-Jean-Eudes à Québec (1951-57), ses études en spiritualité et en philosophie à Charlesbourg (1957-60), un stage pastoral à l'Université St-Louis d'Edmundston (1960-61), ses études en théologie au Séminaire St-Jean-Eudes à Gatineau (1961-65) et ses études en service social à l'Université Laval (1968-71). Il est incorporé à la Congrégation de Jésus et Marie le 1er octobre 1961 et ordonné prêtre le 8 mai 1965 en l'église de St-Odilon par Mgr Joseph-Aurèle Plourde. Il est responsable de la pastorale et professeur de sciences religieuses à l'Externat St-Jean-Eudes (1965-69). En juin 1971, le Cardinal Maurice Roy le nomme responsable de la pastorale sociale à l'Archidiocèse de Québec (1971-86). En juin 1986, Mgr Louis-Albert Vachon le nomme rédacteur de la revue Pastorale-Québec (1986-90). En juin 1990, il est nommé Supérieur provincial des Eudistes en Amérique du Nord. Le 20 octobre 1993, le Pape Jean-Paul II le nomme cinquième évêque d'Edmundston ; il est ordonné évêque le 9 janvier 1994 en la Cathédrale d'Edmundston par Mgr Gérard Dionne. Il accomplit ce ministère pendant quinze années. Le 5 janvier 2009, le Pape Benoît XVI accepte sa démission pour des raisons d'épuisement. Mgr Thibodeau s'en va alors demeurer chez ses confrères Eudistes à Charlesbourg. Il a publié quinze ouvrages, dont les quatre derniers s'intitulent : " Prêtres selon le cœur de Dieu ", " Semailles de justice ", " Saint Jean Eudes, prêtre missionnaire et l'Église de la Nouvelle-France " et " Journal d'un évêque ". Outre les membres de la Conférence des Évêques Catholiques au Canada et ceux de la Congrégation de Jésus et Marie (les Eudistes), il laisse dans le deuil les diocésains et les diocésaines d'Edmundston, les membres de sa famille, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. Nous exprimons notre reconnaissance à tous ceux et celles qui l'ont accompagné dans sa vie et dans son ministère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un message d'amitié, une offrande de prières et par un don aux personnes les plus démunies, au Diocèse d'Edmundston ou aux Œuvres Eudistes.