[EN IMAGES] Maintenant propriété de Pierre Karl Péladeau, la maison François-Xavier Garneau restera ouverte au public

L’homme d’affaires Pierre Karl Péladeau compte préserver la vocation patrimoniale de la maison François-Xavier Garneau qu’il a achetée dans les dernières semaines.

Le nouveau propriétaire et sa famille ont pu visiter le bâtiment érigé en 1864 pour la première fois, mardi. Dès son entrée dans la maison, M. Péladeau avoue avoir été bouche bée par l’état des lieux.

Photo Agence QMI, Pascal Huot

«C’est incroyable, confie-t-il. On dirait que la maison n’a pas bougé depuis le 19e siècle tellement tout est extrêmement bien conservé. C’est évident que tous les anciens propriétaires et locataires s’en sont occupés avec un très grand soin.»

Questionné à savoir ce qu’il comptait faire de cette nouvelle acquisition, le président et chef de la direction de Québecor a précisé, à la blague, qu’il ne comptait pas y emménager.

Photo Agence QMI, Pascal Huot

«Un bâtiment de cette époque-là, dans un si bon état de conservation, ça doit être accessible au public. C’était le cas pendant les années où Louis [Garneau] en était propriétaire et on va réfléchir à la meilleure manière pour mettre de l’avant cet important attrait historique et culturel.»

Successeur idéal

Fier de ses valeurs patriotiques, Pierre Karl Péladeau a sauté sur l’occasion que lui a présentée son ami, l’homme d’affaires et champion cycliste Louis Garneau, afin de poursuivre la mission de conservation d’un emblème de l’histoire québécoise.

Photo Agence QMI, Pascal Huot

Les deux hommes ont trouvé un terrain d’entente pour la somme de 515 000$ incluant le mobilier pour la résidence victorienne de cinq étages.

Pour M. Garneau, il allait de soi de vendre cette importante propriété à «un homme qui fera preuve de la même passion pour l’histoire et la culture du Québec» que lui.

Figée dans le temps

Lors de son passage, Le Journal a pu constater les efforts qui ont été déployés au fil du temps pour préserver l’authenticité de la maison qu’a louée le tout premier historien canadien.

Photo Agence QMI, Pascal Huot

Toutes les boiseries, les ornements, le mobilier et les dispositifs d’éclairage et les fenêtres ont survécu à l’épreuve du temps. D’après le professeur d’histoire et ancien guide de la maison, Mario Lussier, il s’agit d’un phénomène excessivement rare.

La maison renferme tellement de secrets, de symboles et de pièces de collection que l’ex-propriétaire avoue «ne pas avoir eu le temps de faire le tour de tous ces objets fascinants» dans les 25 dernières années.

Pour sa part, M. Lussier estime que la bibliothèque de la demeure reste le clou du spectacle, puisqu’elle est truffée de livres à la valeur inestimée. Parmi eux, la troisième édition de la collection Histoire du Canada écrite par François-Xavier Garneau et un livre entièrement en latin datant de 1588.