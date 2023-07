CÔTÉ, Élianne Germain



Le 10 juin 2023, est décédée au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital d'Alma, à l'âge de 96 ans, Mme Élianne Germain, épouse de feu M. Gonzague Côté, demeurant à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Elle était la fille de feu M. Arthur Germain et de feu Mme Imelda Gagné.Les membres de la famille accueilleront parents et amis au:le vendredi 7 juillet 2023, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h 30, et le samedi 8 juillet 2023, de 9 h à 11 h.Ceux et celles qui désirent assister à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille, via notre webdiffusion à compter de 11 h. Mme Élianne a été confiée au Crématorium Hébert & Fils de Roberval et ses cendres seront déposées au cimetière de Métabetchouan. Mme Germain, laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Guy (Édith Fortin), Carole (feu Maurice Villeneuve), Jacques (feu Thérèse Turcotte), Claude (Jacques Ménard) et feu Christian (Hélène Gervais); ses petits-enfants : Sabrina (Martin Byatt) et Émilie Côté (Charles Guay), Hugo, Éric (Marie-Hélène Fugère) et Marc Villeneuve (Cynthia Potvin), Isabelle, Alexandre et Marie-Emmanuelle Côté, Marie-Ève et Nicolas Ménard (Karine Ouellet); ses arrière-petits-enfants : Emma, Joé, Marc-Antoine, Clara-Maude, Julia, Tyler, Tatianna, Nolan, Christopher,Liam, Logan, Françoise et Milan; ses frères et sœurs : feu Lucien (feu Yvette Tremblay), feu Anne-Marie (feu Paul-Émile Martin), feu Jeannette (feu Gérard Fortin), feu Yvette (feu Maurice Tremblay) et feu Normand (feu Mariette Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté : feu Georgette (feu Éphrem Lapointe), feu Amérilda, feu Jean-Roch (feu Mariette Côté), feu Lily, Fernande, Paulette (feu Laurier Côté), Jean-Marc (feu Madeleine Dufour), Marthe (Serge Savard) et Réginald (Ginette Duchesne); ses filleuls et sa filleule : Pierre, Martin et Chantale ; elle laisse également plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma, 300, boul. Champlain S., Alma, G8B 5W3, tél. : 418-669-2000 poste 6601, site internet : https://undonanotresante.com/ et/ou à SoliCan de Lac-St-Jean Est, 1540, boul. Auger O., Alma, G8C 1H8, tél. : 418-662-8306 et site internet : https://www.solican.org/.