Fille d'un prêtre, 40 ans de silence et bras de fer avec l'Église

Enfant cachée d'un curé de Perpignan dans le sud-ouest de la France, Isabelle Ballesteros a passé 40 ans dans l'ombre: elle a dû attendre la mort de son père pour être reconnue, et un an et demi de plus pour gagner son bras de fer avec l'église catholique sur l'héritage.

Le 14 décembre 2021, quelques heures après le décès de l'abbé Lucien Camps, un notaire révèle l'existence de deux testaments.

Dans le premier, daté de 2011, le prêtre, qui a officié dans plusieurs paroisses des Pyrénées-Orientales, reconnaît sa paternité et désigne sa fille comme unique héritière.

«J'avais espéré ce moment toute ma vie. Il aura fallu attendre sa mort pour que la reconnaissance se fasse.» Assise dans le salon de sa coquette maison du village de Claira, Isabelle Ballesteros lit le testament à voix haute, émue: «Je lègue à Isabelle (...) que je reconnais comme étant ma fille naturelle, l'universalité des biens...»

Mais tout bascule lorsque le notaire procède à la lecture du second testament, signé par l'abbé six mois avant sa mort, depuis sa maison de retraite, et dans lequel il lègue ses biens à l'Église.

«Je me suis sentie reconnue un instant. Puis, le deuxième testament, je l'ai vécu comme une trahison de la part de l'Église, une injustice», confie cette professeure de musique de 42 ans, sur un ton calme.

Reconnaissance réparatrice

Pour Isabelle Ballesteros, l'association diocésaine a abusé de la faiblesse du vieil homme, alors âgé de 86 ans. «J'ai été obligée de me taire toute mon enfance, j'en ai souffert. Et là, je me suis sentie encore une fois rabaissée, obligée de m'effacer face à cette Église qui veut tout prendre: mon père et l'héritage.»

Estimé à environ 450 000 euros, l'héritage comprend une partie d'un mas à Perpignan et des liquidités, un patrimoine reçu par Lucien Camps à la mort de ses propres parents.

D'après l'avocat de Mme Ballesteros, Jean Codognès, «l'évêque de Perpignan Norbert Turini (désormais archevêque de Montpellier, NDLR) savait que le prêtre avait une fille. Mais, flanqué de deux notaires, il est quand même allé lui faire signer un testament au profit de l'Église, alors qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens. C'est scandaleux!»

«Ce deuxième testament: c'est choquant cette façon de faire. L'Église exerce une forte emprise sur les ecclésiastiques», relève Sylviane Patron, présidente de l'association Les Enfants du silence, qui regroupe des enfants de religieux. Elle salue le courage d'avoir saisi la justice, un fait rare.

Mariée, mère de deux enfants, Isabelle Ballesteros a hésité et aurait pu renoncer à faire valoir ses droits, face à un évêché inflexible. Mais pour elle, être reconnue officiellement, être l'héritière, «c'est avoir une place au sein de la famille paternelle, c'est psychologiquement réparateur».

Histoires douloureuses

Contre l'avis de sa mère, Isabelle Ballesteros porte le litige devant le tribunal judiciaire de Perpignan, en août 2022. Son avocat plaide la nullité du second testament, mettant en avant «l'état de santé délabré» du prêtre.

Dans ses conclusions écrites adressées au tribunal en décembre 2022, l'évêché met en doute le lien filial, et soutient que si les deux notaires présents à son chevet «avaient jugé M. Camps atteint d'insanité d'esprit, ils n'auraient pas accepté de recevoir le testament».

Sollicité par l'AFP quelques mois plus tard, le diocèse de Perpignan-Elne fait volte-face. Sous l'impulsion d'un nouvel évêque, l'association diocésaine renonce finalement, le 23 juin, à faire valoir le second testament, sans donner plus de précisions.

«C'est un soulagement, ça va être une délivrance», réagit la plaignante. Un dénouement positif qui n'éclipse pas son ressenti: cette catholique non pratiquante se dit «révoltée contre l'hypocrisie de l'Église. Pour eux, il n'y a que les apparences et l'argent qui comptent».

Lucien Camps, issu d'une grande famille de propriétaires terriens, «aurait épousé ma mère si l'Église l'avait permis». Discret en public, il était un père présent. Il allait la chercher à l'école, partait en vacances avec elle et sa mère, se souvient l'enseignante en feuilletant un album photo où il figure lors de son mariage, de la naissance de ses filles, d'anniversaires.

La solution, avance la présidente des Enfants du silence, «ce serait le mariage des prêtres. Cela mettrait fin à toutes ces histoires douloureuses».