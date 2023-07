Grève du RTC: «le ministre se met la tête dans le sable»

La présidente du Réseau de transport de la Capitale estime que le ministre du Travail Jean Boulet se met la tête dans le sable en refusant de recourir à une loi spéciale pour forcer le retour au travail des chauffeurs d’autobus de Québec.

«Je pense que c’est irraisonnable de sa part», a pesté Maude Mercier Larouche, lors d’une conférence de presse du Festival d’été à laquelle elle prenait part, mardi.

Les employés du RTC ont déclenché la grève, le 1er juillet, un conflit qui a rapidement perturbé le quotidien des usagers et qui fait craindre le «chaos», selon le maire Bruno Marchand, à deux jours du début du FEQ.

Lundi, le maire a réclamé l’adoption d’une loi spéciale, mais le ministre Boulet refuse et préfère se fier aux dialogues entre les parties.

«Je pense, a déclaré Mme Mercier Larouche, que c’est surréel quand on constate la situation actuelle quand on voit ce qui se passe, quand on voit des commerçants qui sont obligés de payer des taxis à leurs employés pour s’assurer d’offrir du service à leurs clients, quand on entend le CIUSSS parler de rupture de service, quand on entend toute la population qui est désemparée, des gens qui sont à la maison, les personnes plus vulnérables. Des préposés aux bénéficiaires qui ne peuvent pas se rendre prendre soin d’eux.»

«Écoutez, a-t-elle poursuivi, quand je regarde ça, je pense que le ministre se met la tête dans le sable. Il refuse de voir les choses en face.»

