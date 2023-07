Hydro-Québec forcée de réintégrer un cadre congédié pour harcèlement psychologique d'un monteur de ligne avec un handicap

Malgré ses protestations, Hydro-Québec a été forcée de réintégrer aujourd'hui un cadre qui avait été congédié pour harcèlement psychologique envers un monteur de ligne avec un handicap.

« La sanction imposée, soit la peine capitale en droit du travail, est disproportionnée par rapport à la gravité du comportement fautif révélé par l’enquête », a estimé le juge administratif Michel Maranda, dans une décision rendue début juin.

Il a ainsi estimé qu’une suspension de quatre semaines était suffisante pour Guillaume Bruneau, à qui on reprochait « des blagues déplacées, des propos dénigrants, une attitude irrespectueuse et autoritaire, voire menaçante, envers la victime [ainsi qu’un] événement discriminatoire » à son endroit.

Il a donc annulé le congédiement.

Incompatible avec les valeurs d’Hydro

La Société d’État s’est tournée vers la Cour supérieure dès la mi-juin pour faire appel afin faire renverser cette décision du Tribunal administratif du travail, mais aussi de faire suspendre la réintégration du cadre en attendant l'audition du litige.

« Hydro-Québec est d’avis que réintégrer M. Bruneau à son ancien poste causera un préjudice irréparable parce que cela enverrait le message qu’un cadre puisse mal agir envers un employé sans conséquence, peut-on lire dans le jugement rendu par Gregory Moore. La réintégration de M. Bruneau serait incompatible avec les valeurs de l’organisation. »

Malgré les arguments avancés par la Société d’État, le juge Moore n’a pas accepté de suspendre temporairement le retour au travail de Guillaume Bruneau, le temps que la cause soit débattue au fond.

Hydro-Québec a confirmé au Journal que l'employé en question a été réintégré aujourd'hui, en respect des deux décisions rendues jusqu'à présent.

« Ce dossier demeure toutefois en révision judiciaire devant la Cour supérieure. Comme tout dossier judiciarisé, nous ne commenterons pas davantage », a fait savoir la Société d'État par courriel.

Ambiance de « chambre de hockey »

Guillaume Bruneau, qui occupait le poste de chef travaux aériens et souterrains, avait été congédié en février 2020, après une enquête pour harcèlement psychologique.

Il avait été embauché en 2009 comme monteur de ligne et a été nommé comme gestionnaire en 2015.

De son côté, la victime s’est retrouvée sur les ordres de Guillaume Bruneau en 2017. Le monteur de ligne possède un handicap auditif et doit respecter certaines conditions au travail, précise la décision.

Le cadre tient «à plusieurs reprises des commentaires désagréables et inappropriés qui affectent psychologiquement la victime» et « couramment des propos dénigrants envers la victime et d’autres monteurs de lignes », sous prétexte qu’il s’agit de blagues.

« Selon des témoins entendus, par son humour inapproprié, [Guillaume Bruneau] contribue à faire perpétuer une ambiance de “chambre de hockey” qui n’a pas lieu d’être », lit-on dans la décision du Tribunal administratif.

Bruneau adopte aussi « parfois une attitude irrespectueuse et autoritaire, voire menaçante ».

« La victime sollicite l’aide de son gestionnaire en prévision de la reprise d’un examen échoué relativement à sa progression comme monteur de lignes. Le plaignant répond alors à la victime : “je m’en crisse de ta progression” », est-il rapporté.

À un autre moment, il l’a aussi mis en garde « de ne pas essayer de “monter un dossier” contre lui », lit-on.

Congédiement abusif

Si les fautes reprochées à Guillaume Bruneau sont « graves », « le congédiement est abusif et inéquitable dans les circonstances », a estimé le juge administratif Maranda.

Selon ce dernier, Hydro-Québec a eu des « agissements incohérents » dans sa façon de gérer le dossier.

« L’employeur devait imposer des mesures disciplinaires progressives avant de lui faire subir la peine capitale », a-t-il déterminé, alors que le cadre contestait son congédiement, affirmant qu'il était « sans cause juste et suffisante ».

Il a ainsi remplacé le congédiement par une suspension de quatre semaines, exigeant que Guillaume Bruneau soit réintégré dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges.

La Société d’État devra aussi lui verser l’équivalent du salaire et autres avantages dont l’a privée le congédiement.