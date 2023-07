«Il est très impressionnant» : Marie-Philip Poulin à l'endroit de David Reinbacher

La joueuse vedette de hockey féminin et consultante au développement des joueurs chez le Canadien de Montréal, Marie-Philip Poulin a eu beaucoup d’éloges envers le plus récent choix de première ronde du Tricolore au dernier repêchage, David Reinbacher.

Elle a été impressionnée de voir l’adaptation du défenseur de 18 ans au fur et à mesure du camp de développement.

- À lire aussi : «Il y aura une seule ligue pour le hockey féminin au mois de janvier» - Marie-Philip Poulin qui se réjouit de la création d’un nouveau circuit

«Il est très impressionnant. Ce gars-là vient de se faire repêcher et il a eu beaucoup de “backlash” de le voir évoluer pendant les trois derniers jours et je pense qu’il avait plus de confiance après la deuxième et la troisième journée. Il va être de retour chez lui et il va certainement s’entraîner encore plus fort», a-t-elle dit mardi lors d’un point de presse en marge de la dernière journée du camp de développement du Canadien de Montréal.

Poulin a également bien aimé côtoyer l’Autrichien lors des trois jours du camp en raison de sa belle personnalité.

«Il a toujours un petit sourire et tu vois qu’il adore ce qu’il fait. Même si la première journée a été intimidante pour lui, il s’est vraiment bien adapté par la suite. Il a une très belle personnalité et c’est aussi un très bon joueur de hockey.»

Lane Hutson va continuer de s’améliorer selon Poulin

Si David Reinbacher réussit à impressionner la triple médaillée d’or aux Jeux olympiques, ce l’est tout autant pour la sélection de deuxième tour du CH en 2021, Lane Hutson.

«On est tous conscients de voir tous les petits jeux qu’il peut faire sur la glace. Je pense que pour lui de retourner une deuxième année à l’Université va lui permettre de s’améliorer et du côté défensif, c’est quelque chose qu’on regarde beaucoup. Il a beaucoup de talents au niveau offensif et tu vois ce qu’il peut démontrer sur la glace», a souligné Poulin à propos de l’arrière de 19 ans.

Fait intéressant, Hutson évolue avec les Terriers de l’université de Boston, la même institution scolaire où la Beauceronne a évolué de 2010 à 2015.

Rendement des autres espoirs

En plus des deux défenseurs, l’athlète de 32 ans s’est également réjouie de constater la progression de certains espoirs de l’organisation.

«Il y a plusieurs joueurs qui se sont démarqués au camp. C’est vraiment impressionnant de voir leur vitesse et comment ils jouent. C'était très agréable de voir Logan Mailloux évoluer au camp. Tu vois un gars comme Joshua Roy qui s’améliore encore. Il a un peu plus de “grit” et de le c’est toujours agréable de le voir un peu plus intense dans les batailles.»