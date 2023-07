Italie: une fresque géante au pied du Mont-Blanc

L'artiste français Saype, connu pour ses fresques monumentales à travers le monde, a dévoilé mardi sa nouvelle œuvre, conçue à 2 300 mètres d'altitude au pied du Mont-Blanc pour célébrer « l'immensité de la Nature ».

Baptisée « Une Grande Dame », l'oeuvre en noir et blanc de près de 2 500 mètres carrés a été faite du côté italien, avec un mélange de charbon, de craie et de caséine, qui se veut naturel et éco-responsable.

Photo AFP

Elle représente deux figures féminines de dos, « une grand-mère et sa petite-fille », laquelle pointe du doigt l'horizon et les majestueuses montagnes alentour. L'idée "est de parler de la transmission intergénérationnelle, de l'importance d'écouter ce qu'ont fait les anciens", explique l'artiste trentenaire à l'AFP.

"La montagne est en évolution hyper-rapide, donc je pense qu'on ne la verra plus jamais comme nos anciens l'ont vue", ajoute-t-il, précisant que son propos ne se veut pas du tout "moralisateur" mais "poétique".

Photo AFP

Originaire de la région de Belfort, dans l'est de la France, Guillaume Legros, dit Saype, ancien infirmier devenu « land artist » a commencé sa carrière en faisant des graffitis, puis a conquis une réputation mondiale pour ses gigantesques peintures sur herbe aux quatre coins de la planète.

L'une des particularités de la fresque du Mont-Blanc est qu'elle a été réalisée sans toucher « un brin d'herbe », contrairement à de précédentes oeuvres en montagne où l'artiste travaillait sur une herbe courte, « préparée » à son intention par des troupeaux de vaches et moutons.

« Ici, c'était des myrtilliers avec des cailloux, un terrain pour moi assez abrupt et compliqué à travailler », sourit-il. Les orages de la semaine dernière ont également compliqué son calendrier.

Photo AFP

La fresque devrait rester visible environ trois semaines, puis disparaîtra naturellement sous l'impact « des chamois, des fourmis, des fleurs qui repoussent... ».

Elle est pour le moment bien visible depuis le téléphérique en deux tronçons qui transporte chaque jour des milliers de touristes de Courmayeur à la pointe Helbronner à 3 466 mètres d'altitude sur le Mont-Blanc, partenaire du projet.

« La nature ici est magnifique. Cette oeuvre va ajouter encore plus de beauté à ce qu'on a », souligne Maria Lagazzi, porte-parole de Skyway Monte Bianco. « Dans un monde qui va trop vite, nous voulons amener les gens à regarder », ajoute-t-elle.

Après le Mont-Blanc, Saype prévoit de se rendre à Antioch dans le sud-est de la Turquie pour un projet destiné à aider les victimes du catastrophique tremblement de terre de février. Il travaille également sur un projet de fresque au pied des pyramides d'Égypte.