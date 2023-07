«La racaille»... ces enfants de la République

Les pilleurs, casseurs et délinquants qui perturbent les rues françaises lors des derniers jours, au nom d’un soi-disant ras-le-bol, contribuent à une fracture de plus en plus profonde de la société française.

Ils alimentent les populistes de droite qui salivent devant ce triste spectacle et leur donnent l’occasion, encore une fois, d’aiguiser leurs discours racistes et xénophobes. C’est, pour beaucoup, l’opportunité de pointer les jeunes français de troisième ou quatrième génération d’immigrants qui ne sont toujours pas encore considérés comme français à part entière aux yeux d’une certaine classe politique.

On préfère les appeler «la racaille».

Imaginez qu’une partie de la jeunesse française soit appelée «la racaille». C’est violent. Peut-être pas physiquement, mais sur le plan symbolique, cela témoigne de la fracture française.

Il n’y a absolument rien, à mes yeux, qui puisse justifier la violence qui fait rage dans les rues françaises depuis quelques jours. Il n’y a rien qui puisse excuser, ne serait-ce qu’un peu, que l’on s’en prenne à des bâtiments publics, à des voitures et que l’on fasse vivre un régime de terreur à des élus et à leur famille. Ce que certains font est criminel, inexcusable et condamnable.

Ils ne peuvent utiliser la mort d’un jeune mineur tué lors d’une énième bavure policière pour expliquer la casse généralisée. D’ailleurs, leurs gestes aujourd’hui font en sorte qu’on ne parle plus du jeune Nahel ou de la brutalité policière, mais plutôt de la haine qui animerait les jeunes de cité... la «racaille», comme disent certains polémistes.

Cette racaille, elle est française et elle le demeurera. Cette racaille a trop longtemps été stigmatisée, pointée du doigt, livrée à elle-même. Cette racaille, elle entretient une relation conflictuelle avec les institutions françaises qui l’ont stationnée en banlieue des générations durant. Cette racaille, ce sont des enfants de la République. Cette racaille, c’est l’échec de la République. Cette racaille, c’est aussi la France.

Méfiez-vous de ceux qui vous parleront de l’immigration, du multiculturalisme, de l’intégrisme religieux rampant, du communautarisme, de la laïcité pour expliquer ce qui se passe en France actuellement. Il s’agit d’un conflit franco-français. Ce sont des jeunes français qui en veulent à la France et qui s’en prennent à elle de manière complètement criminelle. Il ne s’agit pas de choc des civilisations.

La délinquance et la criminalité, contrairement aux politiques, ne discriminent pas en fonction des ancêtres, qu’ils soient Gaulois ou Chinois.

La délinquance et la criminalité émergent dans les milieux défavorisés, dans les communautés dévalorisées, stigmatisées et...oubliées.