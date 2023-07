Le combat Elon Musk-Mark Zuckerberg au Colisée de Rome?

Une information plutôt intrigante a circulé dans les derniers jours au sujet du combat attendu entre les patrons de Twitter et de Facebook, soit respectivement Elon Musk et Mark Zuckerberg, et plus précisément, le lieu de l’affrontement.

D’après le site spécialisé TMZ Sports, le gouvernement italien a contacté Zuckerberg afin de vérifier la possibilité de tenir le tout au célèbre Colisée de Rome. D’ailleurs, Musk a évoqué l’endroit dans un court message sur sa plateforme la semaine passée. Aussi, les deux hommes aimeraient bien en découdre à cet endroit, aux dires de la même source. Après un appel du ministère, le clan du propriétaire de Facebook aurait aussi discuté du projet avec le président de l’Ultimate Fighting Championship, Dana White, et celui-ci aurait engagé des conversations avec le ministère de la Culture du pays concerné.

À lire aussi: Combat contre Mark Zuckerberg: Georges St-Pierre sera l’entraîneur d’Elon Musk

Toutefois, TMZ Sports a rapporté quelques jours plus tard que l’organisation nationale avait publié un communiqué afin d’apporter certaines clarifications : «Il n’y a eu aucun contact formel en provenance de notre ministère, ni aucun document écrit [à ce propos]. Même si la nouvelle semble savoureuse, elle est sans fondement», a-t-elle réagi.

«Si Zuckerberg et Musk veulent performer au Colisée, ce sera dans le cadre d’un défi non violent», a-t-elle soutenu.

Pour ce duel dont les détails restent à déterminer, Musk pourra compter sur l’ancien champion mondial d’arts martiaux mixtes Georges St-Pierre, qui lui a proposé son aide, offre ayant été acceptée par l’Américain de 51 ans.