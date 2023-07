Le dossier Alex DeBrincat se complique pour les Sénateurs

Le directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, espère encore échanger l’attaquant Alex DeBrincat cet été, mais celui-ci est loin de faciliter sa tâche, car aucune équipe ne serait disposée à lui accorder le contrat qu’il désire.

Dans les récents jours, le quotidien «Ottawa Sun» a précisé que l’agent du hockeyeur, Jeff Jackson, avait obtenu la permission de négocier avec d’autres formations, sauf que les plans de transaction sont tombés à l’eau. Ayant refusé une offre de huit ans des «Sens», l’ancien des Blackhawks de Chicago a fait partie des discussions au cours des trois dernières semaines. Des clubs ont exprimé leur intérêt à acquérir celui qui a totalisé deux saisons de 40 buts ou plus en carrière, mais les pourparlers ont pris fin à la suite de l’incapacité à conclure une entente satisfaisante aux yeux de Jackson et de son protégé.

«Il y a divers niveaux d’intérêt. Les équipes appellent et nous nous approchons d’un accord. Je leur donne la permission de parler au joueur ensuite et parfois, elles ne sont pas prêtes à assumer le terme ou le prix, a affirmé Dorion au journal local. Il a 25 ans et il vise quelque chose en particulier. Je peux en parler, puisque nous détenons ses droits.»

DeBrincat est admissible à l’arbitrage salarial cette année et Ottawa souhaite payer moins que le salaire de 9 millions $ qu’il pourrait gagner; le club vise plutôt un montant de 7,65 millions $. Le joueur d’avant a récolté 27 buts et 39 mentions d’aide pour 66 points en 82 rencontres durant la dernière campagne.