Le pouvoir d’achat s’est... amélioré!

Aussi étonnant que cela puisse paraître, imaginez-vous que notre pouvoir d’achat s’est globalement amélioré depuis 2019, la dernière année avant la pandémie de COVID-19, et ce, malgré la forte inflation.

Faut le faire!

Eh oui! la croissance du revenu disponible a finalement permis de contrer l’impact ultra-négatif de la hausse de l’indice des prix à la consommation. Par revenu disponible, on entend la somme de tous les revenus reçus par le ménage moins les transferts courants versés en impôts et cotisations aux administrations publiques.

Une étude du Directeur parlementaire du budget du gouvernement fédéral (DPB) arrive à la conclusion que le pouvoir d’achat de l’ensemble des ménages canadiens s’est amélioré malgré l’augmentation des coûts des aliments, du transport, du logement, de l’essence, etc.

«Près de trois ans après le début de la pandémie, le DPB constate que l’ensemble des ménages jouissent d’un meilleur pouvoir d’achat lorsqu’il considère le revenu disponible. Cette amélioration se chiffre à 5 %», écrit l’analyste principale, Régine Cléophat, dans sa récente étude Le pouvoir d’achat des ménages à différents niveaux de revenus depuis 2019.

Mais, pas pour tout le monde

Malheureusement, la hausse des prix affecte le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur revenu. Par conséquent, il est évident que l’inflation a un impact régressif sur le pouvoir d’achat des ménages.

Les ménages des deux premières tranches de revenu (les deux premiers quintiles sur les cinq) ont écopé d’une baisse de pouvoir d’achat de l’ordre de 9,4 %.

L’inflation frappe donc plus fortement les ménages vulnérables si on compare à son impact sur les mieux nantis, lesquels ont les moyens financiers de s’y ajuster plus facilement.

Comme les ménages gagnant les revenus les plus faibles ne peuvent pas faire face à la hausse du coût de la vie par l’entremise de leurs propres sources de revenus, il leur faut donc compter sur les transferts gouvernementaux (prestations, allocations, crédits d’impôt, etc.) pour arrondir leurs fins de mois et ainsi tenter de survivre face à la montée des prix.

Le Québec encore à la traîne

Le revenu disponible des ménages québécois est nettement inférieur à celui de l’ensemble du Canada et de l’Ontario, avec qui le gouvernement de François Legault aime bien se comparer.

À preuve, le revenu disponible par ménage québécois s’élevait en 2022 au Québec à 76 855 $, soit 22 785 $ de moins que celui du ménage ontarien (99 640 $).

Par rapport au ménage canadien dont le revenu disponible est de 93 580 $, on constate un écart de 16 725 $.

En terminant, voici pour chacun des cinq quintiles de revenu le niveau du revenu disponible du ménage québécois en 2022, avec, entre parenthèses, l’écart en plus ou en moins avec celui du ménage ontarien.

Premier quintile : 27 312 $ (+ 68 $)

Deuxième quintile : 52 148 $ (- 22 442 $)

Troisième quintile : 79 591 $ (- 5364 $)

Quatrième quintile : 91 981 $ (+ 4367 $)

Cinquième quintile : 175 087 $ (- 13 002 $)

Malgré les conséquences négatives de l’inflation, les Ontariens ont réussi en 2022 à épargner 9649 $ par tête de ménage, soit 4002 $ de plus que nous.