Le transport en commun doit être considéré comme un service essentiel

La décision du tribunal de ne pas considérer le transport en commun comme un service essentiel, dans le cadre de la grève au RTC, provoque un déséquilibre dans les négociations, en plus de laisser pour compte les usagers, dont la santé et la sécurité ne semblent pas compter.

Depuis 2019, en vertu de modifications apportées au Code du travail, c’est le Tribunal administratif du travail (TAT), et non plus le gouvernement, qui décide, par décret, de désigner les services essentiels.

Ainsi, le TAT a statué, le 9 juin, qu’il n’y avait pas de preuve que la grève au RTC puisse mettre en danger la santé ou la sécurité publique. Cela même si le transport en commun était désigné comme un service essentiel depuis 40 ans, note le juge. Il statue aussi que peu importe le nombre d’habitants dans la ville, cela ne représentait plus un critère.

Pris en otage

Évidemment, cette nouvelle réalité fait en sorte qu’à Québec, le syndicat se retrouve avec le gros bout du bâton. Les usagers du transport en commun se retrouvent ainsi pris en otage, en quelque sorte, par une grève.

Même la présidente du syndicat des chauffeurs, Hélène Fortin, l’a admis candidement, lorsqu’elle a déclaré, en réaction à la décision du TAT, que «ça change complètement la donne en termes de rapport de force».

C’est d’autant plus vrai à l’approche d’un événement comme le FEQ, durant lequel le RTC transportait bon an mal an entre 300 000 et 330 000 personnes avant la pandémie.

Comment penser qu’en n’offrant pas ces services, les véhicules d’urgence pourront circuler en toute liberté dans les rues de Québec, alors que les festivaliers vont devoir pour la plupart utiliser la voiture pour se rendre à l’événement?

Dans le cas de Lévis, l’automne dernier, le même tribunal avait statué que les véhicules d’urgence pourraient circuler.

Mais comment peut-on appliquer des critères aussi restrictifs lorsqu’ils concernent la deuxième plus grande ville du Québec et, de surcroît, en plein événement majeur?

Puis, comment peut-on ne pas tenir compte de la santé et de la sécurité des usagers, qui ne pourront pas se rendre à un rendez-vous médical, par exemple, ou aller travailler pour gagner leur vie?

Le juge du TAT évoque les alternatives possibles comme le covoiturage ou le cyclisme. Allez donc dire ça à des gens vulnérables, comme une personne âgée ou handicapée. On est loin de la réalité.

Aucune considération

Pourquoi les usagers du transport en commun devraient-ils faire l’objet de moins de considération que les automobilistes? Quand le gouvernement effectue des travaux sur les routes, on s’assure que les voitures peuvent circuler.

Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et réfléchir à des solutions, car le même problème se reproduira à chaque négociation, et dans bien d’autres villes.

Le maire Bruno Marchand en appelle à une loi spéciale, ce que rejette le ministre du Travail, Jean Boulet. Ce dernier souhaite certainement éviter de se mêler au conflit, mais il ne pourra pas en rester là.

Il faudrait commencer par définir les services essentiels dans la loi. Cela pourrait éviter une interprétation aussi restrictive, qui ne tient compte ni de la réalité ni des droits des usagers.