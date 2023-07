L’été à Montréal : de moins en moins bucolique

«Ma ville, ce n’est pas une ville, c’est l’enfer.» Toutes mes excuses à Monsieur Gilles Vigneault d’oser paraphraser à la négative sa magnifique chanson pour parler de notre métropole mal aimée.

Bien sûr, Montréal n’est pas un véritable enfer sur terre. Il y a bien plus pénible ailleurs. Pas de guerre ici. Pas de feux de forêt. Pas d’émeutes dans les rues. Même pas de pluie de sauterelles.

La métropole n’est pas non plus notre seule ville où la vie se fait parfois peu agréable. Du moins pour tous ceux qui, contrairement aux mieux nantis douillets dans leur grande maison ou réfugiés dans leur chalet, sont obligés de vivre une réalité estivale pas toujours très jojo.

Pour tous ceux-là, l’été montréalais est devenu comme la fameuse maxime de Forrest Gump: «La vie, c’est comme une boîte de chocolats. On ne sait jamais sur quoi on va tomber».

Sans blague. On ne sait jamais sur quels chantiers on va tomber en chemin vers quelque part. On se croirait pris dans un jeu vidéo sadique, mais en vrai.

En pleine crise du logement, parmi les 65% de locataires de la métropole, combien ne savent pas non plus sur quel prix exorbitant ils vont tomber pour un nouveau logement?

Et ce, qu’ils quittent le leur parce qu’ils sont évincés ou parce qu'ils n’en peuvent plus d’endurer des moisissures, des bibittes pas fines ou pas de climatisation durant des canicules de plus en plus fréquentes.

La clim est essentielle

Parlant de clim, comme ailleurs au Québec, combien de personnes âgées fragiles crèvent encore de chaleur l’été dans des chambres non climatisées de CHSLD?

Combien de personnes handicapées subissent le même sort quand leur ressource d’hébergement est sans clim? Idem dans les vieux hôpitaux. Sans clim dans les chambres, l’idée même d’y être hospitalisé l’été prend des airs de torture.

Et cette ribambelle de chantiers. Vous pensiez passer votre été tranquille chez vous malgré tout? Si vous tombez dans la talle de l’interminable liste de gros travaux de la Ville ou du REM, oubliez ça.

C’est une chose de passer devant un chantier en touriste. D’en voir un se planter direct devant chez soi pour une partie de l’été, aussi nécessaire soit-il, c’est une tout autre histoire.

C’est le cas dans ma rue, comme tant d’autres. On entre ici dans notre 4e semaine de travaux majeurs pour changer les entrées d’eau des maisons. Les ouvriers sont super gentils. Leur travail est dur. Respect.

Mais pour les pauvres petits vermisseaux de résidents que nous sommes, c’est la galère sans date officielle de péremption.

La galère

Des mastodontes en métal jonchent la rue. On casse les trottoirs. On éventre tout ce qui bouge devant nos portes. On se croirait presque devant des fouilles archéologiques.

Tôt le matin jusqu’en fin de journée, le bruit et la poussière règnent. Avec ou sans smog, impossible donc d’ouvrir les fenêtres. Les apparts sans clim ou mal isolés deviennent des fourneaux.

Il y a une semaine, pendant qu’on déjeunait les fenêtres fermées, une odeur soudaine de gaz nous monte néanmoins au nez. Pas un bon signe. On sonne à la porte. C’est un pompier.

Le voyant revêtu en plus de son masque pompé à l’oxygène, je me crois plongée en plein épisode de l’émission 911. Elle est où la caméra cachée?

Avec sa voix de Darth Vader – masque et oxygène obligent –, il est pourtant bien réel. Il me dit que tout le monde doit évacuer illico. C’est une fuite de gaz, résultat accidentel des travaux. Rendu là, pourquoi pas ça aussi?

Je jette un coup d’œil dehors. Il y a tout plein de camions de pompiers. Eh non! Ceci n’est pas un épisode de 911. Merci aux pompiers d’avoir agi aussi vite et aussi bien.

N’empêche que cet été, bien des Montréalais, s’ils pouvaient se le permettre, se prendraient sûrement un aller simple pour ailleurs.