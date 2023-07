Malgré la reprise des négociations, l’impasse perdure au RTC

À 48 heures du début du Festival d’été de Québec, l’impasse perdure entre le Réseau de transport de la Capitale (RTC) et ses chauffeurs même si les négociations ont repris mardi matin.

«Je pense que c’est possible [d’avoir une entente de principe] si les deux parties sont de bonne foi et font un bout de chemin. Mais ça ne peut être une seule partie qui fasse un bout de chemin», a laissé tomber le maire de Québec, Bruno Marchand, mardi en début d’après-midi, avant le dernier conseil municipal précédant le congé estival.

Selon lui, «si la partie syndicale ne bouge pas, le RTC va aussi rester sur sa position qui est d’offrir une voie de passage. Mais il faut être deux pour la prendre».

Une heure plus tôt, les chauffeurs - en grève depuis samedi - organisaient un rassemblement devant le siège social du RTC, dans le secteur Lebourgneuf.

Barbara Poirier, présidente du Conseil Central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN), a affirmé ceci : « Très franchement, on espère une entente aujourd’hui (mardi) puis j’imagine que la population l’attendait pour hier (lundi) », a-t-elle soutenu.

S’il devait y avoir une entente de principe ce mardi, une Assemblée générale des chauffeurs de bus pourrait avoir lieu dès mercredi et un retour au travail est envisageable pour jeudi, a-t-elle suggéré.

Les reproches de l’opposition

Entre temps, à l’hôtel de Ville de Québec, les deux oppositions de Québec d'abord et d'Équipe priorité Québec (ÉPQ) ont reproché au maire Marchand d'être dans « l'inaction » et « à la remorque » devant la grève.

La chef intérimaire de l'opposition officielle, Alicia Despins, a estimé que la Ville aurait pu en faire plus, notamment en établissant une « cellule de crise » ou en encourageant le télétravail chez ses employés. « On a perdu le contrôle. Si notre seule solution c'est que le ministre nous donne une loi spéciale, on n'est pas sortis du bois », a-t-elle affirmé.

Patrick Paquet, chef d'ÉPQ, a soutenu que le maire devrait lui-même se présenter à la table des négociations - ou à tout le moins y mandater la présidente du RTC, Maude Mercier Larouche - afin d'envoyer un signal d'une volonté de régler.

Or, le maire a immédiatement fermé la porte à une éventuelle présence à cette table en réitérant sa confiance envers les négociateurs du RTC.

« Un gun sur la tempe »

De son côté, Mme Mercier Larouche a estimé que le ministre du Travail, Jean Boulet, se met la tête dans le sable en refusant de recourir à une loi spéciale pour forcer le retour au travail des chauffeurs d’autobus de Québec. « Je pense que c’est irraisonnable de sa part », a pesté la présidente du RTC, mardi matin, en point de presse.

Plus tard en journée, Bruno Marchand a paru plus nuancé en notant que le ministre Boulet – dans une entrevue donnée à TVA - n’a pas totalement exclu la possibilité d’utiliser une loi spéciale, à un moment donné, puisque cela fait partie de son « coffre à outils ».

Cela dit, le maire de Québec a répété que le récent jugement du Tribunal administratif du Travail (TAT), qui n’ordonne pas la mise en place de services essentiels en cas de grève au RTC, représente « un gun sur la tempe ».

L’avis de grève des chauffeurs du RTC court du 1er au 16 juillet. Ces derniers sont sans convention collective depuis le 30 juin 2022.

–Avec la collaboration de Cédric Bélanger et de Nicolas Lachance