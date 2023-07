Manifestations: Marchand défend son nouveau règlement

Malgré la grogne de groupes citoyens, le maire de Québec n'a pas l'intention de modifier son projet de règlement qui encadre les manifestations dans la ville.

• À lire aussi: Les manifestations statiques ne doivent plus être signalées préalablement au SPVQ

• À lire aussi: La Ville de Québec modifie son règlement sur les manifestations

Le maire Bruno Marchand estime que son projet pour modifier le règlement encadrant les manifestations permet de trouver un «point équilibre» entre le droit de manifester et la sécurité.

Il a rappelé qu'il avait promis en décembre de revenir avec une nouvelle mouture du règlement. «On a eu le courage de consulter les groupes», a-t-il dit en marge du conseil municipal de mardi. «On a modifié beaucoup d'éléments.»

Le nouveau règlement prévoit que seules les manifestations mobiles devront dorénavant être signalées à la police. Certains groupes se sont dits insatisfaits.

Plusieurs groupes opposés

Mardi, des groupes, dont le Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale, le Comité populaire Saint-Jean Baptiste, la Ligue des droits et libertés section Québec ont manifesté leur désaccord contre le projet de nouveau règlement et ont demandé aux élus de ne pas procéder à son adoption.

Ils estiment que les changements sont trop minimes et déplorent l'imposition d'amendes aux organisateurs.

Le maire reste sur sa position

Le maire reste intraitable sur un point. «Si la seule façon de les rassasier est de dire qu'il n'y aura plus d'obligation lorsqu'une manifestation est en mouvement [...] de s'enregistrer auprès de la police et de déclarer son trajet, la réponse est non. Il va y avoir une obligation, pour pouvoir sécuriser le tout.»

Il rappelle que plusieurs exemples d'altercations lors de manifestations ici et ailleurs démontrent qu'il faut encadrer ces événements.