Le premier choix au repêchage du Canadien, David Reinbacher, n’a pas encore donné un coup de patin dans la LNH que déjà, il se fait ramasser par des amateurs qui auraient préféré que Kent Hughes sélectionne le Russe Matvei Michkov. Ça illustre à quel point Montréal est un marché si unique.

Il y a de quoi se sentir mal pour Reinbacher. J’espère que le défenseur autrichien est toujours aussi heureux de la décision de Hughes, car il flottait sur un nuage après sa surprenante sélection au cinquième rang. Je ne pensais même pas qu’il était dans les dix meilleurs espoirs.

Personnellement, j’aurais choisi Michkov et j’en avais parlé dans une chronique précédente. Je crois qu’il faut choisir le joueur le plus talentueux, même si Hugues et le recruteur-chef Martin Lapointe ont évoqué plusieurs bonnes raisons pour lesquelles ils ont préféré Reinbacher, dont le fait qu’il était un défenseur droitier.

On verra dans quelques années si Hughes a eu raison, mais il a eu à défendre sa sélection et aussi à commenter les réactions très négatives des partisans. À Montréal, c’est comme ça.

L’an dernier, c’était la même chose alors qu’il a préféré Juraj Slafkovsky à Shane Wright. Chose certaine, Hughes ne se fie pas au vote populaire pour prendre ses décisions et c’est bien ainsi. C’est pourquoi il a un département hockey pour le conseiller.

Un marché qui fait peur

Le point que je veux souligner ici, c’est que les gens doivent se rendre compte que Montréal est un marché qui fait peur à bien des joueurs et agents. Les partisans sont passionnés, certes, mais ça vient avec ses mauvais côtés aussi.

Reinbacher sentira rapidement la pression de Montréal s’il trébuche en début de saison. C’est un peu ce qui est arrivé à Slafkovsky, à Jesperi Kotkaniemi et à d’autres. C’est difficile pour un bel espoir de se développer à Montréal, et c’est encore pire si un joueur repêché plus loin le dépasse.

Et là, c’est le bon côté. Le joueur qui sort de nulle part et qui connaît du succès, on en fait un héros rapidement. Par contre, ça devient dangereux quand on place les attentes un peu trop haut.

Quand ça va mal à Montréal, c’est différent, tu en entends parler constamment, même les jours de congé, et il faut être fort mentalement pour résister. Personne n’aime être pointé du doigt et ça peut devenir lourd.

Donc, quand un joueur autonome demande à son agent pourquoi il devrait accepter une offre du Canadien, l’agent doit être honnête. C’est un point contre Montréal. Ça sera différent le jour où le CH sera une véritable puissance, mais ce n’est pas encore le cas.

Quand on blâme un jeune, simplement parce qu’il a été repêché, c’est insensé. Ce n’est pas la faute de Reinbacher si le Canadien l’aimait mieux que Michkov, et d’après Martin Lapointe, c’était une décision unanime. Laissons la chance au coureur.

J’ai quand même envoyé un texto à Daniel Brière, le directeur général des Flyers, pour le féliciter et lui dire que prendre Michkov au septième rang faisait de lui le DG étoile du repêchage. Je peux vous dire qu’il est fier de son coup.

Ma dernière chronique

Chers lecteurs, je vous annonce qu’après neuf ans et près de 400 chroniques, celle-ci est ma dernière. Je remercie Denis Poissant qui m’a donné l’opportunité de faire partie de la grande équipe du Journal ainsi que tous ceux qui ont collaboré à cette page, dont mon écrivain fantôme, Gilles Moffet. J’ai toujours apprécié vos commentaires. Merci pour votre soutien. Vous allez me manquer. Bye !

– Propos recueillis par Gilles Moffet

La fierté revient

Avant de vous quitter, je tiens à vous dire que j’aime la direction dans laquelle s’en va le Canadien, et en plus, pour la première fois en 30 ans, on a deux joueurs vedettes de l’extérieur qui passent leur été à Montréal en Nick Suzuki et Cole Caufield. Ils sont fiers de jouer ici et ça paraît. J’adore ça. Même un capitaine apprécié comme Saku Koivu rentrait en Finlande dès que la saison était terminée. C’était à peu près la même chose avec Carey Price et Shea Weber. Je parie que Suzuki et Caufield vont éventuellement s’exprimer en français. J’aurais vraiment aimé que Pierre-Luc Dubois se joigne au Canadien. On aurait eu trois leaders intégrés à Montréal.

Pierre-Luc Dubois

Parlant de Pierre-Luc Dubois, il passera le gros de sa carrière à Los Angeles. Probablement que Kent Hughes aurait eu à lui verser un plus gros salaire qu’à L.A. en raison des impôts, mais les vedettes québécoises doivent réaliser une chose : jouer à Montréal a aussi ses avantages financiers. En 2003-2004, je gagnais un peu plus d’un million de dollars en commandites, notamment avec Mikes, Vachon, Gatorade ainsi que les équipementiers Vaughn et I-Tech. Imaginez ce qu’un Québécois vedette comme Dubois irait chercher en extra, aujourd’hui en 2023.

Une première pour Drouin

Jonathan Drouin vivra une nouvelle expérience au Colorado. Pour la première fois de sa carrière, il n’y aura pas de grandes attentes envers lui. Lorsqu’il aura un mauvais match, ce ne sera pas la fin du monde. Ce sera vraiment différent de Tampa ou de Montréal et il jouera au salaire minimum. Je vois deux scénarios dans son cas. On convient que c’est sa dernière chance. Si ça ne fonctionne pas, Joe Sakic n’aura pas couru un grand risque. Par contre, s’il relance sa carrière, ça pourrait être l’histoire d’un beau retour. Il rejoint son ancien coéquipier Nathan MacKinnon, qui a eu son mot à dire dans sa mise sous contrat. Sakic lui a certainement demandé son avis. Un autre bon point pour Drouin, c’est qu’en étant proche de MacKinnon, ça va grandement l’aider à s’intégrer.

Les gardiens

Un dernier mot sur les gardiens. Bravo au Canadien pour en avoir repêché trois. Les Islanders se devaient d’offrir un contrat de longue durée à l’excellent Ilya Sorokin. Dans le cas du gagnant de la coupe Stanley, Adin Hill, un contrat de deux ans à 4,9 millions $ par année à Vegas, c’est raisonnable.