Neuf espèces au rendez-vous...

Dans les Hautes-Laurentides, on retrouve un immense plan d’eau poissonneux d’une superficie totale de 85 km2.

En 1929, sur les terres de la Couronne, la firme McLaren a construit le barrage des Cèdres. Les ingénieurs ont alors inondé plusieurs lacs environnants pour ne former qu’un seul grand réservoir : le Poisson Blanc.

Les plaisanciers et les pêcheurs peuvent maintenant naviguer sur cette extension de la rivière du Lièvre sur une distance de plus de 100 km, à partir de Notre-Dame-de-Pontmain jusqu’à Poltimore.

Des chercheurs

En 2006, Benoît Landry et Nathalie Hubert, tous deux issus du domaine de la recherche scientifique en génomique, souhaitaient effectuer un tournant majeur dans leur vie et prendre une préretraite.

Adeptes de pêche et clients occasionnels de certaines auberges de la forêt, ils voulaient faire l’acquisition d’une pourvoirie à proximité d’un centre urbain et de toutes ses commodités.

En septembre, ils tombent littéralement sous le charme du Poisson Blanc et ils achètent le seul site directement localisé sur le réservoir : le Triolet.

Photo fournie par Patrick Campeau

Parlons pêche

La vedette incontestée des lieux est l’achigan à petite bouche. Il est présent d’un bout à l’autre de la nappe d’eau. La taille moyenne des spécimens frôle le kilo. Il n’est toutefois pas rare d’intercepter des batailleurs de 1,8 à 2,25 kg (4 à 5 lb). L’été dernier, un astucieux manieur de canne a déjoué un trophée de 3,26 kg (7,2 lb).

Un client de longue date, Robert Picard, a eu toute une surprise en 2011 en pêchant au downrigger, quand un monstre de 3,62 kg (8 lb) s’est attaqué à son leurre.

Parmi les nombreux sites productifs, nommons le pourtour de l’île de la Plaque, les lacs Cuillèrier et Doré, la baie Faubert, la pointe des Pères, et plusieurs autres.

Nouveau venu

Au début des années 2010, l’achigan à grande bouche est apparu dans le secteur et s’est bien établi. « Elle provient certainement des eaux du lac O’Hara », explique M. Landry.

Les clients peuvent voguer jusqu’aux lacs Brochet, Doré et Cuillèrier pour tenter d’y soutirer des spécimens de 800 gr à 1,5 kg (1,75 à 3,3 lb) et de grosses palettes pouvant peser jusqu’à 2,7 kg (6 lb).

Les offrandes traditionnelles comme les Comida Mister Twister, les Yum Dinger, les Senko, les vers de plastiques et les imitations d’écrevisse ne manquent pas de les faire réagir.

Très populaire

Le doré est l’espèce la plus recherchée pour la qualité de sa chair. Au Poisson Blanc, tout comme dans les lacs et les réservoirs aux eaux cristallines, les percidés mordent principalement à la tombée du jour et de nuit.

La pêche avec des devons allongés de couleur bleue qui ressemblent à des ciscos fonctionne très bien, comme le Cotton Cordell Ripplin Red Fin, le Husky Jerk, le Bandit Walleye Deep, etc.

On pêche lentement à la traîne, loin derrière, et on cible des prédateurs en suspension. Il n’est pas rare qu’ils soient entre 7,5 et 9 m (25 et 30 pi) de profondeur, au-dessus des abysses ou près des îles.

Dans le réservoir des Sables, le lac Cuillèrier et la rivière du Lièvre, l’eau est plus teintée et les profondeurs moindres. Les dorés s’y nourrissent de perchaudes et de poissons-fourrages.

Benoît et Nathalie suggèrent alors la pêche au marcheur de fond, la traîne avec devons, ainsi que les dandinettes.

Les sites productifs sont l’embranchement du Poisson Blanc, la baie Victoria, l’entrée du Campion, la baie Durand et l’entrée du lac au foin. La gamme de taille légale est de 37 à 53 cm.

La grise

Le touladi fréquente surtout les grandes profondeurs situées au sud du réservoir. Des sites tels l’entrée de la baie Amélia, le Sand Bar, la partie est de l’île Mystérieuse, le petit Sand Bar et la baie Creuse génèrent d’excellents résultats. Il y a deux semaines à peine, un adepte a soutiré du Poisson Blanc plusieurs grises, dont trois qui pesaient de 2,7 à 6,35 kg (6 à 14 lb).

Les autres batailleurs

À proximité des baies herbeuses, on retrouve des brochets de toutes les tailles. Dans la majorité des secteurs peu profonds, il y a des perchaudes pouvant mesurer jusqu’à 37 cm (14 1⁄2 po). Chaque année, il se capture quelques belles ouananiches à la traîne rapide à l’île Mystérieuse. Retenez également que dans le lac Cuillèrier, il y a des mariganes qui adorent les petits jigs et les mini tubes.

Le réservoir se nomme Poisson Blanc en référence au corégone qui est présent sur toute sa longueur. Ce salmonidé est malheureusement peu pêché et peu connu.

Pistes et repères

Nom : Pourvoirie le Triolet.

Où : À 6 km du village de Notre-Dame-du-Laus.

Directions : Autoroute 50 jusqu’à la sortie 174, puis empruntez la 309 Nord sur 75 km.

État des routes : Il n’y a que 4 km de gravier très bien entretenu.

Habitations : 11 chalets complètement rénovés, tout équipés, pouvant accueillir jusqu’à 12 convives. Il y a eu un investissement de 1,3 million en 2022-2023.

Forfaits : Européen avec éventuellement une salle à manger.

Commodités : Salle de réunion corporative, tout est électrifié, foyer au propane, location chaloupe moteur, service de guide sur demande, quai électrifié, mise à l’eau avec valet, casiers, vente d’essence, WIFI, sentiers pédestres et fédérés de VTT.

Activités : Chasse petit gibier, chevreuil et ours, cueillette de champignons et de petits fruits, prêt de canot et de kayak.

Unicité : Les chalets sont déjà équipés de prises de recharge pour les voitures électriques.

Infos : Composez le 819 767-2519 ou visitez le site www.pourvoirieletriolet.com.