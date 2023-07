Pierre Poilievre tente de se réinventer

Le Parti conservateur du Canada (PCC) mène dans les sondages par cinq, six ou sept points selon les différentes firmes.

Cependant, on n’a pas l’impression que le chef conservateur, Pierre Poilievre, se dirige vers une victoire assurée lors de la prochaine campagne électorale.

Le désir de changement est grandissant dans la population canadienne, mais une bonne partie de l’électorat ne voit pas les autres formations politiques dont le PCC comme une alternative acceptable.

C’est là que Pierre Poilievre a du travail à faire.

Plus chaleureux

Lors de la course à la chefferie conservatrice l’automne dernier, Pierre Poilievre nous a montré son côté très incisif.

Une stratégie qui a été payante auprès de la base conservatrice. Le député de Carleton a été sans pitié avec ses adversaires.

Ainsi, il s’est assuré d’une victoire sans équivoque. Ce qui lui a permis de garder le parti uni et on a vu, lors des dernières élections partielles, que M. Poilievre a réussi à diminuer les appuis à Maxime Bernier.

Cependant, depuis qu’il est chef, Pierre Poilievre n’a pas réussi à élargir sa base. Il inspire une certaine méfiance au sein de l’électorat plus au centre.

Alors, on a vu au cours des derniers jours, un changement de look et de ton.

Premièrement, M. Poilievre porte de moins en moins ses lunettes. Il a changé la façon de peigner ses cheveux et il a également réduit le débit et son ton dans ses messages sur les médias sociaux.

Adaptation

La question maintenant est de savoir si Pierre Poilievre peut maintenir ce ton plus posé.

Est-il capable de changement de ton? Est-il en mesure d’être un choix acceptable pour ceux qui sont écœurés de Justin Trudeau?

Parfois le naturel revient vite au gallot.

On sent que Justin Trudeau aime débattre avec le chef conservateur. Ainsi, Pierre Poilievre aura sans doute de la difficulté à rester calme.

Cependant, Justin Trudeau a lui aussi un défi devant lui. Montrer qu’il peut être encore incarner le changement après huit années au pouvoir.

Ainsi, le vainqueur de la prochaine campagne électorale sera celui qui a réussi à se réinventer.