«Pionnière, audacieuse et décomplexée», Denise Bombardier a été une figure marquante du journalisme au Québec, qui a notamment ouvert des portes pour les femmes dans le métier.

«Je la regardais à la télévision pendant que j’étais à l’université et je me disais que c’était possible», lance la journaliste et chef d’antenne à CPAC, Esther Bégin, pour qui Mme Bombardier a été un modèle et une inspiration. Son décès, survenu mardi, l'a prise par surprise.

Plus récemment connue comme polémiste et chroniqueuse au Journal de Montréal, qu’elle a joint en 2014, la carrière de Mme Bombardier l’a aussi menée pendant plus de 30 ans à Radio-Canada.

Esther Bégin l’a côtoyé professionnellement à TVA, où elle a pu lui confier l'impact qu'elle avait eu sur son propre parcours. «J'ai senti sa fierté», dit-elle.

La décrivant comme une «éternelle battante et une journaliste décomplexée», Mme Bégin salue ses interviews rigoureuses face à des politiciens aguerris et les choix audacieux qui ont jalonné sa longue carrière.

«Libre et indépendante d’esprit»

Denise Bombardier a été la première femme au Québec à animer une émission d’affaires publiques, rappelle la directrice générale de l’information à Radio-Canada, Luce Julien.

«C’était une intervieweuse redoutable. Une femme libre et indépendante d’esprit», poursuit Mme Julien, pour qui l’émission Noir sur blanc qu’elle a animée au début des années 1980, était un rendez-vous incontournable.

«Pour moi, Denise Bombardier, c’est tout sauf le format, le robot ou la commodité [...] Elle était capable de penser et de dire des choses, en dépit de la majorité. C’est rare et précieux dans une société», souligne le journaliste et animateur Stéphan Bureau.

Populaire ou détestée

Même si elle était très populaire, Denise Bombardier ne craignait pas d’être détestée non plus, illustre-t-il. Cette dernière s’est justement souvent attiré la controverse ces dernières années par sa plume.

«Si on n’est pas pertinent, on ne va pas durer 50 ans comme elle l’a fait, poursuit M. Bureau. Des gens pas d’accord avec elle, il y en avait plein, mais on ne peut pas lui reprocher son intelligence dans la langue ou les idées qu’elle apportait.»