Sushis, poutines et nouilles ramen pour les artistes du Festival d'été de Québec

Le groupe de restaurateurs derrière le Hono Izakaya, le Hono Ramen, le Colibri et le Sushibox travaillent à l’élaboration d’un menu pour nourrir les artistes du Festival d’été de Québec. Au total, ils offriront des repas à près de 400 personnes chaque jour, midi et soir. Sur la photo, en haut de gauche à droite: Vincent Lyonais, gérant de bar au Hono Izakaya, Julie Huard-Marois, directrice marketing pour le groupe de restaurants, et les copropriétaires, Ariane Boudreau, Sarah-Anne Lagacé, Julien Vézina, Thomas Casault et Kevin Landy. Photo courtoisie