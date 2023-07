Tai TL: cet humoriste de Montréal-Nord, vedette des réseaux sociaux, a fait sensation à Paris

En avril dernier, le Québécois Tai TL a réussi l’exploit de remplir quatre fois le Casino de Paris, pour un total de 8000 billets vendus. Tout cela alors qu’il n’avait même pas donné dix spectacles dans sa vie! Comment le jeune humoriste de Montréal-Nord, âgé de 21 ans, est-il devenu un véritable phénomène qui traverse les frontières? Le Journal s’est entretenu avec celui qui se produira trois soirs à Juste pour rire.

Suivi par plus de deux millions de personnes sur les réseaux sociaux, Tailaire Laguerre n’est pas tellement connu du grand public québécois. Le jeune Montréalais vend pourtant des billets à la vitesse de l’éclair et il a fait tout un tabac lors de son passage à Paris, au printemps.

«Les propriétaires du Casino de Paris m’ont dit que tous les humoristes qui étaient passés par là n’ont jamais eu cette énergie, raconte-t-il au Journal. Ils ont eu l’impression qu’ils étaient dans un stade de foot. Moi, c’était comme si j’étais à la finale de la Coupe Stanley. C’était malade!»

Photo fournie par Juste pour rire

«On assiste à un phénomène, confirme le programmateur de Juste pour rire, Junior Girardeau, qui était présent aux trois premiers des quatre spectacles de Tai TL au Casino de Paris. Tai, il est à la bonne place, avec le bon monde au bon moment. [...] Je le compare un peu à Mathieu Dufour. Il a un public qui le suit, qui est très engagé.»

Occupation Hood

Mais que s’est-il passé pour que ce garçon de Montréal-Nord connaisse un succès si fulgurant des deux côtés de l’océan? Tout a véritablement commencé au printemps 2021. Même s’il avait déjà une bonne base d’abonnés sur les réseaux sociaux avec ses vidéos comiques qu’il publiait depuis quatre ans, Tai TL a vu sa popularité exploser en plein confinement grâce à son idée Occupation Hood.

Chaque dimanche soir, en direct de Montréal-Nord, il faisait un live sur son compte Instagram durant lequel il essayait de jouer les cupidons avec des internautes célibataires. En quelques semaines, ils étaient pas moins de 100 000 personnes à le suivre en direct! Ce succès a mené à un spectacle d’Occupation Hood à Juste pour rire, le 24 juillet 2021.

Courtoisie Juste pour rire

Tai n’avait alors jamais fait de scène de sa vie et il se produisait à l’Olympia de Montréal à l’âge de 19 ans! Après la réussite de cette soirée, Junior Girardeau l’a invité à aller jouer au Terminal Comédie Club. «Il n’avait jamais fait de stand-up avant ça», explique le programmateur.

L’humoriste en herbe a continué à parfaire son art et à publier régulièrement des vidéos sur ses plateformes. Sa popularité à l’étranger était désormais indéniable, si bien qu’il est allé se produire dans le sud de la France de même que dans les Antilles.

En mars dernier, son agence, Trends Talent, spécialisée dans les créateurs de contenu et le marketing, lui a dit qu’il devait tenter le coup à Paris. En moins de 24 heures, les 8000 billets disponibles pour quatre représentations au Casino de Paris s’étaient envolés. «J’étais sous le choc quand j’ai vu ça», reconnaît le Québécois.

Jean-Robert

Dans moins de trois semaines, le phénomène Tai TL prendra d’assaut le Monument-National. L’humoriste viendra y présenter son spectacle Madame Rekilé avec son personnage de Jean-Robert, révélé sur les réseaux sociaux, un type qui porte un complet beaucoup trop ample et des lunettes sur le bout du nez.

«C’est un spectacle dans lequel je raconte les anecdotes du personnage, tous ses voyages, toutes ses histoires, dit Tai, qui écrit lui-même tous ses textes. Je parle aussi de situations qui me sont arrivées dans ma vie. J’ai tellement d’histoires drôles. [...] C’est la première fois que je vais faire ce personnage sur scène à Montréal. Pour moi, c’est un plaisir.»

Ayant grandi en regardant les Martin Matte, Mike Ward et Rachid Badouri, Tai TL côtoie encore assez peu les humoristes québécois. Mais des liens commencent à se faire virtuellement. «Je vois qu’il y en a qui likent mes trucs [sur les réseaux sociaux]. J’ai vu que Mariana Mazza et Arnaud Soly me suivaient. Ça fait plaisir de voir que ces personnes-là voient mon travail.»

«J’apprends énormément de lui»

Pour Eddy King, le succès de Tai TL a quelque chose d’inspirant. «Je n’ai pas encore eu l’occasion de voir son spectacle, mais on ne m’en a dit que du bien, mentionne-t-il au Journal [...] Je me suis toujours dit que le secret de la longévité, c’est de ne pas avoir peur d’apprendre des plus jeunes. Quand je regarde Tai, j’apprends énormément de lui. Ce que j’aime, c’est de la manière dont il se renouvelle. Il faisait ses sketches, puis il a fait Occupation Hood et ensuite son personnage. C’est très fort et très intelligent.»

Junior Girardeau croit que le succès de Tai TL fera des petits chez d’autres créateurs de contenu sur le web. «Je suis sûr que dans les deux prochaines années, on va voir d’autres affaires de même, comme un gars de Rouyn-Noranda que personne ne connaît, qui va se créer un personnage, débarquer à Montréal et faire les grosses salles.»

Une fois la série de spectacles terminée au Monument-National, Juste pour rire s’assoira avec Tai et son équipe pour discuter de la suite des choses. «On est en année de transition avec eux, indique Junior Girardeau. On voulait très bien faire cet été pour peut-être annoncer un autre projet éventuellement.»

Tai TL rêve déjà d’une tournée partout dans la province. «Ce serait un de mes objectifs de donner de la joie à tout le monde au Québec, mais aussi un peu partout dans la francophonie.»

Le spectacle de Tai TL, Madame Rekilé Tour, aura lieu les 21-22-23 juillet, au Monument-National. Pour les infos: hahaha.com.

QUI EST TAI TL?