Une prolongation de contrat pour Max Domi?

Max Domi pourrait rester longtemps à Toronto.

La nouvelle acquisition des Maple Leafs espère signer une prolongation de contrat à l’issue de la prochaine saison, rapporte le journaliste de Sportsnet Elliotte Friedman dans son balado «32 Thoughts», mis en ligne lundi soir.

«Max Domi veut rester longtemps à Toronto. Il veut être un Maple Leaf. Il fera n’importe quoi pour demeurer avec les Leafs. Il ne veut jamais partir de Toronto. C’est une puissante source de motivation pour lui et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles il est ici et que les Leafs le voulaient», a dit Friedman dans le dernier épisode de la saison de son populaire podcast.

Dimanche, les Leafs ont accordé au fils de Tie Domi un contrat d’un an, d’une valeur de 3 millions $. Plus tôt dans la même journée, le directeur général Brad Treliving a dépensé 5,5 M$ pour attirer un autre joueur autonome en demande, Tyler Bertuzzi. De plus, la veille, à l’ouverture du marché, il a offert 4,05 M$ pour trois ans au colosse Ryan Reaves.

Dans le rouge

Ces ajouts font en sorte que les Leafs affichent un excédent de 8,8 M$ par rapport au plafond salarial, fixé à 83,5 M$ pour la saison prochaine, selon le site spécialisé CapFriendly. Dans le but de diminuer sa masse salariale, l’équipe cherche à échanger Matt Murray, avance l'informateur de TSN Chris Johnston. Le gardien commande un salaire annuel de 4,6 M$ et il lui reste une saison à écouler à son contrat.

Treliving devra donc être créatif pour améliorer la situation financière de son club. Il ne doit vraiment pas avoir le temps de penser à d’éventuelles prolongations de contrats ces jours-ci.

Domi a connu une bonne saison 2022-2023 avec 56 points, dont 20 buts, en 82 matchs. Il a terminé la campagne avec les Stars de Dallas, qui l’avaient acquis des Blackhawks de Chicago une journée avant la date limite des transactions. En retour, les Stars avaient cédé Dylan Wells, Anton Khudobin ainsi qu’un choix de deuxième tour au repêchage de 2025.

Le fougueux attaquant en sera à une septième formation en 10 saisons dans le circuit Bettman. Il a également porté les couleurs des Coyotes de l’Arizona, des Canadiens de Montréal, des Blue Jackets de Columbus et des Hurricanes de la Caroline.