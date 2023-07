Vladimir Guerrero fils sort les Jays de leur torpeur

Vladimir Guerrero fils a permis aux Blue Jays de Toronto de mettre un terme à une séquence de trois défaites consécutives, mardi soir. Il a frappé son 13e circuit de la saison, en huitième manche, afin de guider les siens vers un triomphe de 4 à 3 contre les White Sox de Chicago, au Guaranteed Rate Field.

Les Torontois ont triomphé à quatre reprises en autant d’occasions cette saison face aux White Sox. De plus, la défensive des Jays a accordé seulement cinq points aux frappeurs de l’équipe de Chicago lors de ces quatre rendez-vous.

Chris Bassitt a offert un autre départ de qualité aux Jays mardi soir en n’accordant que trois points en six manches complètes de travail. De plus, il a obtenu cinq retraits au bâton pendant le match.

Ayant eu la confirmation dimanche qu’il allait participer au match des étoiles, Whit Merrifield était visiblement très motivé avant la rencontre. Le joueur de deuxième but a inscrit son 17e double de la saison qui a permis à deux de ses homologues de venir marquer. Merrifield a mis la balle en jeu pour une deuxième fois dans l’affrontement en septième manche. Lors de cette même manche, il a volé son 19e but de la saison.

Les favoris de la foule ne se sont pas laissé abattre et ils ont répliqué en sixième manche grâce à une claque de trois points de Luis Robert fils.

Vladimir Guerrero fils a par la suite réduit les partisans des White Sox au silence avec sa claque de deux points qui a donné les devants à son équipe.

Les représentants de la Ville Reine ont un dossier de 46-40 et ils se retrouvent à deux matchs des Yankees de New York et du troisième rang de la section Est de la Ligue américaine.