Voyez quels joueurs se sont le plus démarqués lors du camp de développement du Canadien

Il y a longtemps que la pépinière de talent du Canadien n’a pas été aussi en santé. Plusieurs de ces jeunes joyaux se sont élancés, au cours des quatre derniers jours, sur les patinoires du complexe de Brossard. Quatre jours où ils ont eu la chance de laisser une bonne impression à l’état-major de l’équipe.

Certains d’entre eux ont retenu l’attention de Rob Ramage, le directeur du développement des joueurs. Au terme d’un match intraéquipe remporté 2 à 1 par les Rouges, l’ancien défenseur a livré ses impressions sur ce qu’il a vu.

Lane Hutson

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

«Il continue de nous impressionner. Quand nous l’avons repêché, nous avions certaines appréhensions à propos de son gabarit. Mais il a continué de s’améliorer. Ce qu’il a fait à sa première saison dans la NCAA nous a rassurés. Il a compilé d’excellentes statistiques. Tous les matchs auxquels j’ai assisté, il avait un impact. Il était le meilleur joueur sur la glace.

«C’est un gars très intelligent. Il trouve toujours une façon de trouver quelqu’un sur la glace. Quand il a la rondelle en territoire offensif, il se passe toujours quelque chose. Sa rapidité et son intelligence au jeu vont l’aider énormément à se démarquer. Il ne se débarrasse jamais de la rondelle. Il est toujours dangereux.

«Il devient plus fort. Ses mouvements latéraux sont impressionnants et son explosion continue de s’améliorer.»

David Reinbacher

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

«C’est un gros bonhomme. Il était nerveux. Ce fut un gros mois pour lui. Tantôt, il me disait qu’il était déçu parce qu’il n’avait pas marqué même s’il avait obtenu des chances. Je lui ai dit: “Relaxe! On est juste au mois de juillet.” Il a commencé la saison en tant que cinquième ou sixième défenseur et il l’a terminée sur la première paire.»

Logan Mailloux

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

«Je pense que je l’ai vu plus souvent dans la dernière année que mon propre fils. Il a connu une superbe année. Il a l’air d’un joueur de la LNH. Dans son cas, il faut qu’il joue. Il n’a pas joué beaucoup de hockey dans les trois dernières années. Il veut apprendre. À London, il est devenu un leader. Il jouait 30 minutes par match et c’était 30 minutes solides. Il va pousser pour faire sa place, que ce soit ici ou à Laval.»

Adam Engstrom

Photo Pierre-Paul Poulin

«C’est tout un joueur. Je l’ai vu jouer quelques matchs à Rogle. Lors du premier match, c’était le meilleur défenseur. Et lors du deuxième, il avait l’air d’un jeune garçon. C’est le genre de chose à laquelle on s’attend. Il amène son jeu à un autre niveau. Il continue de nous impressionner. Il jouera une autre saison en Suède avant qu’on l’amène ici. Il est dans une bonne situation là-bas.»

Owen Beck

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

«Un autre que j’ai eu la chance de voir jouer, à Mississauga et à Peterborough. C’est un joueur complet, très intelligent, fiable et constant. Ses entraîneurs l’adorent. C’est un leader, un gars très sérieux et consciencieux. Il sait jouer au hockey et il a faim.»

Luke Tuch

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

«À ses deux premières saisons dans l’organisation, il n’a pas été épargné par les blessures. Ça l’a retardé un peu dans son développement. Il est arrivé au camp plus mince, dans une meilleure forme physique. Aujourd’hui, il a eu un impact sur le match. Il doit maintenant le faire de façon plus constante. On veut voir ça à chacune de ses présences.»

Filip Mesar

Joël Lemay / Agence QMI

«Je ne suis pas trop inquiet par sa production. Le plan, c’était de l’amener ici, de lui permettre de s’habituer au hockey nord-américain. Une patinoire plus petite, la culture. Il vivait à Kitchener dans une famille de pension. C’était une année de défi pour lui, ce qui n’est pas une mauvaise chose.»