10 hôtels tout inclus à essayer à Punta Cana

Punta Cana, en République dominicaine, est une destination soleil adorée de tous. D’abord pour sa proximité avec le Québec, ses nombreux vols directs, ses plages dorées, mais aussi pour ses jolis cocotiers et ses complexes hôteliers tout inclus qui vous proposent des vacances sans soucis.

Que vous partiez en famille, entre amis ou en amoureux, tout le monde saura trouver son compte dans ces 10 tout inclus!

Les meilleurs tout inclus pour les familles de Punta Cana

Le Riu Palace Punta Cana est idéal pour des vacances en famille. Entourées de paysages tropicaux, les chambres spacieuses invitent à la détente dès l’arrivée. Vous y trouverez une télévision par satellite, un coffre-fort pour vos objets de valeur, une cafetière, un minibar, un canapé et un balcon ou une terrasse. Il est d’ailleurs possible d’y loger cinq personnes ou plus! Le Riu Palace a trois piscines extérieures, un bassin pour enfants avec glissades d’eau, et offre un accès direct à la plage pour que toute la famille puisse s’amuser pendant son séjour.

Le Club Med Punta Cana saura charmer rapidement les enfants par son école de cirque, une aire de jeux incroyable leur permettant de s’improviser artistes en acrobaties de toutes sortes. Accompagnés d’experts circassiens, vos petits pourront faire du trapèze, apprendre à jongler et se hisser sur des cordes de soie. Une foule d’autres activités pour les familles vous sont proposées, comme des ateliers pâtisseries, un «crêpe party», des cours de yoga et des pique-niques. Un service de garde pour les enfants de plus de quatre mois est disponible, permettant aux parents de se reposer dans l’espace Oasis Zen ou même de s’offrir un massage au Spa l’Occitane.

Les meilleurs tout inclus pour adultes de Punta Cana

Le Hideaway Royalton Punta Cana est un hôtel tout inclus 18 ans et plus qui a de quoi plaire à tous types de villégiateurs. Avec ses installations modernes et luxueuses ainsi que ses nombreux restaurants gastronomiques et activités excitantes, le divertissement est au rendez-vous pour des vacances réussies. Le complexe dispose d’une piscine et d’un accès réservé à la plage, d’un service de majordome, de suites avec piscines semi-privées et d’un restaurant exclusif. Les amateurs de golf seront quant à eux ravis d’apprendre que plusieurs terrains extraordinaires se trouvent à proximité.

Situé directement sur la plage Bavaro, l’une des plus belles de Punta Cana, ce tout inclus fait partie de la Collection Détente 18+ de Transat. Les chambres au design élégant sont réparties dans différentes villas sur la propriété aux magnifiques jardins tropicaux. Casino, centre de plongée sous-marine, terrains de tennis, activités quotidiennes, spa et service aux chambres disponibles 24 heures sur 24, le divertissement et la gastronomie sont au cœur de vos vacances au Catalonia Royal.

Le Luxury Bahia Principe Ambar est un hôtel luxueux réservé aux adultes avec des suites charmantes et modernes. Profitez de la somptueuse piscine au centre du complexe ou encore prélassez-vous sous les palapas sur la plage de sable blanc. En soirée, vous aurez de quoi faire la fête lors des partys karaoké, des BBQ sur la plage, des partys Silence disco et des spectacles animés.

Les meilleurs tout inclus luxueux de Punta Cana

Vivez le grand luxe au Royalton CHIC Punta Cana, un sublime hôtel qui accueille à bras ouverts les adultes de la communauté LGBTQ+. Le plaisir est garanti à la piscine principale où les partys de mousse et les DJs sont réputés. Le bien-être est aussi au cœur de votre séjour grâce au centre de conditionnement physique et au bar à jus Detox Oxygen Bar. Vous voyagez en groupe? Réservez la CHIC Mansion, une maison privée avec six chambres somptueuses et une piscine.

Le luxe est au rendez-vous au Live Aqua Beach Resort! Avec sept restaurants, sept bars, sept piscines extérieures, un spa incroyable et une plage privée, c’est le tout inclus par excellence pour des vacances au cœur d’un complexe à l’architecture impressionnante et aux jardins luxuriants. Les chambres et suites modernes incluent une terrasse ou un balcon à l’abri des regards, les restaurants à la carte proposent des plats exquis et les bars, des cocktails divins.

Les meilleurs nouveaux tout inclus de Punta Cana

Le Falcon’s Resort by Melià a ouvert ses portes l’an dernier et il a tout ce qu’il faut pour des vacances tant en famille qu’à deux. Avec plusieurs piscines entourées de lits balinais, un parc aquatique pour les enfants, un parc d’attractions à proximité de l’hôtel, le Katmandu, et d’innombrables options gastronomiques, vous serez comblés. Les suites spacieuses à la fine pointe de la technologie sont dotées d’un grand balcon et d’un bain à remous avec vue sur le jardin ou sur la piscine centrale. Y séjourner est gage de vacances réussies.

Situé à Cabeza de Toro, le Dreams Flora ouvrira ses portes en 2023, vous permettant de séjourner sur une propriété des plus récentes à Punta Cana. Face à la plage et au cœur d’un parc naturel, vous pourrez profiter de treize bars, de huit restaurants et de cinq piscines. Le Barefoot Grill, un casse-croûte en bord de mer, est tout particulièrement magnifique pour prendre le repas du midi en famille. Les enfants apprécieront d’ailleurs le miniclub où plusieurs activités sont organisées pour eux et le parc aquatique avec ses glissades d’eau.

Vos vacances seront assurément mémorables à l’hôtel Riu Palaca Macao pour adultes, situé dans le secteur de la plage Arena Gorda. Vous apprécierez le service attentionné, le parc aquatique Splash Water World auquel vous aurez accès et les légendaires fêtes Riu à la piscine sur des thèmes différents chaque jour. Pour lâcher votre fou, la discothèque Caribbean Street permet de danser sur de la musique latine jusqu’aux petites heures du matin.