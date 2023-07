MADORE, Roger



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière le 22 juin 2023, est décédé subitement à l'âge de 80 ans et 2 mois M. Roger Madore, époux de Mme Colette Chouinard; fils de feu Mme Lucille St-Pierre et de feu M. Lazare Madore. Il demeurait à Saint-Pascal, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à laà compter de 13 h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, Colette Chouinard. Il était le père de : Éric et feu Mireille. Il laisse également dans le deuil sa soeur, Ghislaine. Il était le beau-frère de : feu Régine (feu Paul-Émile Sirois), Patricia (feu Jean-Marie Bélanger), Normand (feu Pierrette Réhaume), feu Jacqueline (feu Gilles Laurendeau) et Pierrette (Maurice Dumais). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Madore, Chouinard et St-Pierre ainsi que ses ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la