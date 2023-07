LAFLEUR, Léon



Au Centre d'hébergement St-Antoine à Québec, le 21 janvier 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Léon Lafleur, conjoint de madame Diane Boutin. Natif de St-Antoine-de-Tilly, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Diane; ses enfants : Bernard (Jacki Roberts), Gabrielle (Huw Davies); les enfants de Diane : Nadine Côté (Sylvain Brisson), Steeve Côté; ses petits-enfants : Benjamin, Roxanne et Naomi; ses frères et soeurs : feu Rosaire (Pierrette), feu Lucien (Michèle), feu Émilien (Lisette), André (Madeleine Filteau), Claude, feu Hélène (Frank) et Ida, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boutin; ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement St-Antoine pour les bons soins prodigués à Léon. La famille vous accueillera à laà compter de 10h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Québec, 1040, av Belvédère, bureau 305, Québec, Qc G1S 3G3 (418) 527-4294. Site web : www.societealzheimerdequebec.com.